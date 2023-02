Cette année, plusieurs gros noms ont déjà décidé de prendre part à l’annuel concours à 3-points qui se déroule traditionnellement la veille du All-Star Game. Tyrese Haliburton et Lauri Markkanen viennent s’ajouter à cette liste, pour prouver leur adresse de saison régulière en prime time.

Impossible de manquer le rendez-vous annuel des snipers. Chaque veille de All-Star Game, entre le Skills Challenge et le concours de dunks, huit participants s’affrontent pour enfiler des perles, dans un concours à 3-points qui réunit souvent du beau monde. L’année dernière, Karl-Anthony Towns avait remporté le concours, après une finale passionnante contre Luke Kennard et Trae Young, montrant que les pivots peuvent aussi être adroits. Cette année, huit autres participants ont été choisis, et on sait depuis hier que Tyrese Haliburton et Lauri Markkanen seront de la partie. Ils ont été officiellement annoncés au lendemain de la trade deadline par Shams Charania et Tony Jones de The Athletic.

Utah Jazz forward Lauri Markkanen, newly named an all-star starter, will participate in the 3-point contest on All-Star Saturday night, League Sources tell The Athletic — Tony Jones (@Tjonesonthenba) February 10, 2023

Les deux larrons ne sont pas là par hasard. Depuis le début de la saison régulière, Tyrese Haliburton est le meilleur scoreur de son équipe. A quasiment 20 points par match, ce dernier prend en moyenne sept tirs de loin et concrétise 40% d’entre eux. Quant à Markkanen, difficile de dire qu’il n’a pas sa place dans une telle bagarre, quand on sait qu’il enregistre plus de 25 unités par rencontre à 42% derrière l’arc. L’ailier fort du Jazz espère faire bonne impression à domicile la veille du match des étoiles. Rappelons que le All-Star vient également d’être élu starter pour la rencontre de gala du lendemain, à la suite des blessures de ses petits camarades.

Haliburton et Markka rejoignent une liste de gros talents déjà prévus au programme. Buddy Hield, qui cherchera à réitérer son succès de 2020. Damian Lillard, qui prendra sûrement des “mauvais tirs” selon Paul George”, et enfin Anfernee Simons, qui réalise une régulière impressionnante à 22 points par match et 38% de loin. Bref de quoi garantir certes moins de spectacle qu’un Dwight Howard au concours à 3 points de Taiwan, mais probablement un peu plus d’adresse. Pour savoir qui remportera l’édition de cette année ? Il faudra en tout cas rester éveillé durant la nuit du 18 au 19 février, et le rendez-vous est pris à 2h du matin !