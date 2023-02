La NBA a révélé hier qui seraient les trois remplaçants de Kevin Durant, Zion Williamson et Stephen Curry, forfaits pour le All-Star Game. Trois joueurs majeurs indisponibles, qu’il faut donc remplacer, et cela nous donne également… trois nouveaux starters !

Vous connaissez le dicton, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres et c’est exactement ce qui se passe avec les blessures de Kevin Durant, Zion Williamson et Stephen Curry. Les trois joueurs, normalement titulaires pour le match des étoiles, seront absents. Pour les remplacer, De’Aaron Fox, Anthony Edwards et Pascal Siakam ont été appelés en renfort.

À 25 ans, De’Aaron Fox est dans la forme de sa vie. Leader de Kings qui s’éclatent et qui gagnent des matchs, Swipa devrait mener la meilleure franchise de Californie (et ce n’est pas une vanne) vers les Playoffs pour la première fois depuis 16 ans. Les Kings ont deux All-Stars et c’est totalement mérité, celle-là fallait pas trembler du menton pour la placer il y a un an.

Minnesota Timberwolves guard Anthony Edwards, Sacramento Kings guard De’Aaron Fox and Toronto Raptors forward Pascal Siakam have been named by NBA Commissioner Adam Silver as injury replacements for the 2023 NBA All-Star Game. pic.twitter.com/JEkb07WPYa — NBA Communications (@NBAPR) February 10, 2023

Mais pour remplacer KD, Zion et le Chef dans le cinq majeur, ce sont donc Joel Embiid, Lauri Markkanen et Ja Morant qui débuteront le match des étoiles à leur place. Aucune discussion possible pour les trois, qui auraient même mérité ce statut sans les blessures. Et si Lauri Markkanen aurait pu être en concurrence avec Domantas Sabonis, la NBA a fait le choix de faire starter le joueur du Jazz, qui sera devant son public. Joel Embiid voit pour sa part la logique respectée, lui qui avait du se contenter dans un premier temps d’une place sur le banc du fait de l’exceptionnelle densité sur le frontcourt de l’Est (Tatum, Durant, Antetokounmpo)

Stephen Curry, Kevin Durant and Zion Williamson will not play in the NBA All-Star Game due to injury. They will be replaced as starters by Joel Embiid, Lauri Markkanen and Ja Morant. More details ⬇️https://t.co/pIpy7Yt86X — NBA Communications (@NBAPR) February 10, 2023

Kyrie Irving, Donovan Mitchell, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid débuteront donc la rencontre et représenteront la Conférence Est. Ja Morant, Luka Doncic, Nikola Jokic, Lauri Markkanen et LeBron James seront les starters de l’Est… mais qui fera équipe avec qui ? C’est ce que l’on découvrira dimanche 21 février, juste avant le match, quand les capitaines effectueront leur draft.

Source texte : NBA Communications