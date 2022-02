Zach Collins a rejoué un match NBA : 540 jours plus tard, voilà une bouille qu’on est content de revoir

540 jours après son dernier match NBA, Zach Collins a pu enfiler un short cette nuit ! On espère désormais que le jeune intérieur sera libéré des blessures qui ont pourri son début de carrière.

13 août 2020 dans la bulle, voilà la date de la dernière apparition de Zach Collins sur un parquet NBA. Depuis ce jour, aucune highlight pour l’ancien intérieur des Blazers mais une signature surprenante à San Antonio et des updates médicales qui tombent mois après mois, balançant une rengaine qu’on commence à connaître par cœur : non, le retour de Collins n’est pas pour tout de suite mais peut-être bientôt. On avait espéré en décembre dernier mais Gregg Popovich avait posé un non catégorique pour une apparition de l’ailier-fort avant 2022. Ce qui nous amène donc à ce 4 février et la réception des Rockets à l’AT&T Center de San Antonio. Après avoir chopé le feu vert des toubibs et repris un peu de rythme en G League, Zach est officiellement à disposition de son nouveau coach et il va donc pouvoir enfiler son nouveau jersey pour la première fois. Le résultat ? Il est plutôt prometteur avec 10 points, 7 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en… 13 minutes !

Pas mal pour un mec qui fait à peine sa rentrée après plus d’un an et demi loin de la compétition. Maintenant, le plus important commence pour Zach car il va falloir confirmer ces belles promesses et surtout éviter les rechutes. Avec seulement 154 matchs disputés en quatre ans et demi, Collins a déjà bien douillé sur ce début de carrière. Un constat d’autant plus triste alors que le joueur avait montré un potentiel certain et on espérait le voir exploser après son année sophomore. Malheureusement, des blessures à la cheville puis au pied vont détruire les espoirs de l’intérieur et lui offrir un billet permanent pour l’infirmerie de Portland. Non prolongé par la franchise de l’Oregon à l’été 2021, Zach avait vu San Antonio toquer à sa porte avec un joli bail de 3 ans et 22 millions de dollars. Une offre inespérée et un départ inévitable pour chasser ce mauvais karma qui semble l’accompagner depuis bientôt 3 ans. Le talent est là, il y a moyen de se faire une place au soleil dans la rotation de Pop’, il y a tout pour écrire une belle histoire. Les passages dans la série Urgences appartiennent au passé, maintenant on veut faire rimer Zach Collins avec Iron Man (surnom pour les joueurs qui ne sont jamais blessés ou absents).

Il aura fallu attendre 540 jours mais on a pu revoir la bouille de Zach Collins sur un parquet et c’est une image qui fait plaisir après la traversée du désert de l’intérieur. On touche du bois pour que les blessures laissent enfin le jeunot nous montrer tout son talent.