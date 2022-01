LeBron James ne cache pas ses rêves de jouer avec Bronny James : « Je veux être sur un parquet NBA un jour avec lui »

Pendant que LeBron James continue de repousser les limites du possible en enchaînant les perfs de patron à 37 ans, son fils Bronny poursuit lui son bonhomme de chemin avec son lycée de Sierra Canyon. À 17 ans, le fiston a évidemment des rêves plein la tête, mais c’est le cas également du papa.

Fermez les yeux, et imaginez la scène pendant un petit moment. LeBron James – 40 balais – avec son fils Bronny – tout juste la vingtaine – sur le même parquet NBA. Coéquipier ou adversaire, on vous laisse le choix du scénario. Il importe peu au final car dans un cas comme dans l’autre, le moment serait tout simplement exceptionnel. Un moment qui dépasserait peut-être n’importe quel exploit ou accomplissement du « King » durant sa longue et légendaire carrière. À 37 ans, l’idée de partager un parquet NBA avec Bronny est sans doute l’un des moteurs qui permet encore à LeBron de se surpasser, lui qui évolue sur une autre planète en ce moment malgré le poids des années. James l’a d’ailleurs dit récemment, regarder son fils jouer à la grosse balle orange pour tenter de suivre ses traces représente une grosse source d’énergie et de motivation. Et plus Bronny se rapproche de l’âge légal pour potentiellement intégrer la plus grande ligue de basket du monde, plus LeBron rêve d’être sur le même terrain que lui.

« Je veux qu’il joue en NBA. Je ne vais pas vous mentir. Je veux être sur le parquet avec lui. Ce serait un moment incroyable. Il est sur le point de devenir junior alors on se rapproche. On verra, mais je veux qu’il atteigne la NBA. » – LeBron James, via UNINTERRUPTED

Pour info, ce serait tout simplement une première dans l’histoire de la NBA. Jamais un daron et son fiston n’ont joué dans la Grande Ligue au même moment. C’est arrivé dans d’autres sports US, comme en MLB (baseball) par exemple au début des années 1990, quand Ken Griffey Jr. (20 ans) et Ken Griffey Sr. (40 ans) ont évolué ensemble chez les Seattle Mariners. LeBron et Bronny peuvent-ils faire pareil dans un futur proche ?

Pour cela, il faudra évidemment que Bronny James soit assez fort pour intégrer la ligue la plus relevée de la planète basket. À l’heure de ces lignes, le fiston est considéré comme un prospect quatre étoiles sur une échelle de cinq par ESPN, et est classé 49e dans la classe de recrutement 2023. Le talent est là mais Bronny va devoir continuer à travailler et progresser pour toucher à son rêve. Théoriquement, il peut être éligible à la Draft NBA 2024, soit une année après être sorti du lycée. Et si jamais la Grande Ligue décide de laisser tomber la one-and-done rule, qui empêche aujourd’hui les prospects de passer directement de high school au monde de la NBA, Bronny pourrait même se présenter à la Draft 2023. Mais ça paraît quand même tendu, déjà parce que la règle est toujours en place aujourd’hui, et ensuite parce que le fils de LeBron aura sans doute besoin d’une expérience supplémentaire (NCAA ou autre) avant de pouvoir vraiment tenter sa chance chez les grands. Du coup, si on se montre raisonnable et qu’on se base sur la saison 2024-25 pour une potentielle arrivée de Bronny en NBA, ça veut dire que LeBron devra attendre ses 40 ans pour réaliser ce rêve commun avec son fils. On n’a absolument aucun doute sur le fait que James pourra encore évoluer en NBA à ce moment-là, reste à voir sous quel maillot. Pour rappel, LBJ est sous contrat avec les Lakers pendant encore une saison après celle qu’on est en train de vivre. Le « King » sera agent libre en 2023 et pourra donc décider de son avenir à ce moment-là. On l’imagine bien prendre un contrat court par la suite pour se laisser toutes les portes ouvertes et éventuellement accomplir ce rêve ultime : jouer avec Bronny.

Comme le dit LeBron, le moment serait « incroyable ». Partager un parquet NBA avec son fils pour ensuite lui passer le relais, ce serait une magnifique manière de boucler la boucle. Dans le genre fin de carrière sorti tout droit d’un film, franchement on n’est pas mal.

Source texte : UNINTERRUPTED