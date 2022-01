Programme NBA : Kyrie Irving, Dirk Nowitzki, mais surtout Nikola Jokic face à Rudy Gobert, ces deux-là ont des comptes à régler

Qui dit mercredi dit grosse soirée NBA. Onze matchs au programme ce soir, avec des oppositions « pas piqué des hannetons » comme le Nuggets – Jazz, ou le Mavericks – Warriors. Au menu également, une soirée événement dans le Texas où Dirk Nowitzki va avoir son maillot retiré à Dallas, et à Indianapolis où Kyrie Irving va jouer au basket.

# LE PROGRAMME DU MERCEDI 5 JANVIER 2022

1h : Hornets – Pistons

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Nuggets – Jazz (4h) : on le tient le main event de ce soir. Il faudra être debout à 4h et c’est un ordre. Nikola Jokic face à Rudy Gobert, le MVP en titre contre le dernier DPOY, ça risque de faire des étincelles. Si on se remémore les confrontations entre les deux zozos l’année dernière, on aura juste une envie, c’est de caler son réveil et même d’en mettre un deuxième au cas où, pour assister à ça. Le Frenchie a probablement encore en tête cette confrontation de l’année dernière, au mois de janvier justement, quand Jokic a fait de Gobert son petit : 47 points, 12 rebonds, 5 passes, en 65/100/90 sur la tronche du Français. Sans doute que le pivot du Jazz voudra faire le max pour mettre le Serbe dans sa popoche, et ainsi repartir avec la victoire finale comme ce fut le cas dans la première opposition entre les deux cette saison. Une tâche que très peu de monde parvient à accomplir depuis le début de la campagne 2021-22. Il a beau avoir ses deux bras droits à l’infirmerie (Jamal Murray et Michael Porter Jr.), ça n’empêche pas Jokic d’avoir des stats de mammouth (26/14/7) pour permettre à Denver de s’accrocher au Top 6 de sa conférence. En face, le Jazz est toujours aussi bon en saison régulière. Bien installé dans le trio de tête de l’Ouest avec les Suns et les Warriors, Utah arrive en pleine bourre dans le Colorado avec sept victoires sur ses huit derniers matchs. Sur le papier, le Jazz semble favori, mais si Jokic écrase Gobert comme l’année dernière, l’issue pourrait être tout autre.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Hornets – Pistons, bataille de jeunes phénomènes au programme. Si vous aimez les bêtes de playmaker, le duel LaMelo Ball – Cade Cunningham devrait vous régaler. À condition qu’il n’y ait pas +20 dans le deuxième quart.

C’est au tour du Magic de subir Joel Embiid. À l’image de Russell Crowe dans Gladiator, le pivot des Sixers déglingue toute personne se mettant en travers de son chemin. RIP Mo Bamba.

Wizards – Rockets, un Bradley Beal niveau All-Star face à un Christian Wood niveau All-Grincheux. Washington devrait faire le taff, mais on n’est pas à l’abri d’une déconvenue.

Pacers – Nets, enfin le Big Three est réuni, pour le plus grand bonheur d’Indiana, qui n’avait franchement pas besoin de ça pour essayer de relever la tête. En revanche, Domantas Sabonis devrait se régaler dans la raclette (anciennement surnommée raquette) des Nets.

Pour vivre le moment émotion de la soirée, il faut aller du côté de Dallas. L’immense Dirk Nowitzki va voir son numéro 41 monter au plafond de l’American Airlines Center. Sortez les mouchoirs, en priant pour que les 12 3-points de Steph Curry ne viennent pas péter l’ambiance.

Bucks – Raptors, à un Kawhi Leonard prêt d’avoir une affiche équilibrée. Amis de Toronto, passez votre chemin. Faites en sorte que le mot Bucks rappelle un bon souvenir.

Blazers – Heat, plus d’absents que de présents, on dirait un cours de fac au mois d’avril. Il y a quand même de grandes chances de s’éclater avec le duel Anfernee Simons – Tyler Herro. Celui qui prend moins de 40 shoots est viré.

On termine la soirée en beauté avec ce Kings – Hawks. Un match qui pue les années 90, de la grosse défense, des chiens enragés sur le terrain. Spoiler : ça va se finir à 138 – 133.

Onze matchs, du gros duel, du comeback, de l’émotion, la recette parfaite pour rester éveillé de 1h à 7h. Ajouter à cela un bon café, et on est sur la soirée parfaite. On se retrouve sur Twitter pour kiffer tous ensemble.