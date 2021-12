Sous les yeux de papa, Bronny James a cartonné au Staples Center ce week-end : il ne reste pas un spot dans l’effectif des Lakers par hasard ?

Si LeBron James et ses Lakers n’ont pas joué depuis la défaite de vendredi soir dans le derby de Los Angeles, il y avait quand même du basket au Staples Center ce week-end avec The Chosen-1’s Invitational. L’occasion de voir le fiston de LBJ – Bronny James – briller sur le parquet où évolue habituellement son papa.

LeBron a l’habitude de mater les matchs de son fils quand il est dispo, mais celui de samedi était sans doute un peu différent des autres. Autant pour Bron que pour Bronny. Dans le cadre du Chosen-1’s Invitational, événement regroupant quatre des meilleurs lycées du pays et lancé par le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en partenariat avec Nike et le King, Sierra Canyon a affronté St. Vincent-St. Mary High School au Staples Center samedi soir. Traduction, l’équipe de Bronny a affronté l’ancien lycée de LeBron sur le parquet des Lakers, l’équipe actuelle de James. Et devinez quoi ? Avec des Nike Air Zoom Generation aux pieds (la toute première chaussure de LeBron avec Nike), le fiston à BronBron a été la star de la soirée : 19 points, meilleur marqueur du match, des moves comme papa, quelques ficelles de loin, et une victoire easy au bout 71-53.

« C’était spécial de jouer sur le même parquet. Cela m’a donné beaucoup de confiance, et c’était un match spécial pour moi. Après la rencontre, il m’a dit qu’il avait bien aimé tout ce que j’avais fait, surtout le calme et le rythme avec lesquels j’ai pu jouer. » – Bronny James, via Yahoo Sports

LeBron peut être fier. Alors que Chris Paul et Carmelo Anthony étaient également sur place, le King a pu apprécier la prestation de Bronny, visiblement pas effrayé par l’événement. Il a d’ailleurs tellement géré qu’on se demande si LeBron ne va pas demander une dérogation à la NBA pour qu’il puisse intégrer le roster des Lakers pour les prochains matchs. Bah oui, vu comme ça galère actuellement du côté des Purple & Gold, on se dit que Bronny pourrait les aider un peu. Un mec capable de mettre ses shoots extérieurs, ce ne serait pas du luxe…

Bronny James star du Chosen-1’s Invitational, cela ne pouvait que se terminer comme ça. On espère que le fiston de LeBron continuera sa montée en puissance pour – pourquoi pas – partager un jour le même parquet que papa… en NBA. Clairement, l’histoire serait magnifique.

Just a father and his son walking off the court after a game. pic.twitter.com/BTIcQ0STX7 — Krysten Peek (@krystenpeek) December 5, 2021