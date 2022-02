Programme NBA : les Lakers accueillent les Knicks, bataille entre gros marchés mais pas vraiment entre grosses équipes

C’est le week-end et qui dit week-end dit soirées NBA qui commencent plus tôt. Ce samedi, on a six rencontres au programme à partir de 23h. Six rencontres, dont un choc sur antenne nationale du côté de Los Angeles. Enfin « choc », façon de parler hein.

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 5 FEVRIER

23h : Magic – Grizzlies (sur beIN Sports 3)

1h : Hornets – Heat (sur beIN Sports 4)

1h : Wizards – Suns

2h30 : Lakers – Knicks

4h : Blazers – Bucks

4h : Kings – Thunder

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Lakers – Knicks (2h30) : à notre gauche, les Lakers : franchise mythique évoluant à Los Angeles et censée jouer le titre cette saison. À notre droite, les Knicks : franchise mythique (bien que beaucoup moins titrée) évoluant à New York et censée retourner en Playoffs cette saison. Dit comme ça, l’affiche a de la gueule. Quand vous avez les deux plus gros marchés qui se rencontrent, c’est toujours un événement sur le calendrier NBA. La preuve, la rencontre est diffusée en antenne nationale, en prime time. Mais un Lakers – Knicks en février 2022, ça ne fait vraiment pas rêver. Les deux équipes ont quasiment le même bilan, et il est très décevant de part et d’autre (25-28 pour L.A., 24-28 pour N.Y.). Les deux équipes sont sur une mauvaise dynamique, avec quatre défaites en cinq matchs de chaque côté. LeBron ne devrait pas jouer car blessé, Julius Randle lui ne sait tout simplement plus jouer. Alors pourquoi on a sélectionné cette rencontre pour le « match de la nuit » ? Même nous on ne le sait pas.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Ja Morant est incertain contre Orlando. Sans doute qu’il préfère garder ses dingueries pour des adversaires à sa taille.

Les Hornets sont dans le dur actuellement. Trois défaites de suite et le Heat qui arrive en ville, attention à la glissade.

Incroyable mais vrai, les Suns ont perdu un match de basketball il y a quelques jours. Les Wizards pourraient donc prendre tarif.

Les Blazers ont commencé l’explosion de leur cinq majeur. Ils pourraient également exploser contre les Bucks.

Kings – Thunder, tout ça sans Shai Gilgeous-Alexander. Il n’y a absolument aucune raison de regarder ce match, à part peut-être Josh Giddey.

Nuit pas folle mais on va s’en contenter. Six matchs, ça suffit à notre bonheur. Allez, rendez-vous dès 23h pour bien commencer la soirée devant les hook shots de Robin Lopez.