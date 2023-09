Après la folie ambiante qui a entouré sa sélection en numéro 1 de la Draft NBA 2023, Victor Wembanyama a les yeux tournés vers la préparation de la prochaine saison NBA. Forcément, des questions se posent aujourd’hui sur son utilisation par les Spurs. Ça tombe bien, on commence à avoir des éléments de réponse à l’approche du camp d’entraînement.

Quand vous avez un phénomène de 2m24 qui débarque dans votre équipe, les possibilités semblent illimitées. Avec sa taille, sa mobilité et son talent générationnel, Wemby sera évidemment la pièce centrale autour de laquelle la franchise de San Antonio va se construire lors des années à venir.

Mais quel est véritablement le plan des Spurs pour les débuts de Victor chez les grands ? L’insider Shams Charania est là pour nous apporter des précisions quant à sa future utilisation.

You could say the Spurs had an eventful offseason…

Lots of additions along with Wemby, and @ShamsCharania has more on San Antonio's summer pic.twitter.com/ypDHRlZgqr

— Stadium (@Stadium) September 7, 2023

Selon Shams, c’est bien au poste 4 (ailier-fort) que Victor Wembanyama sera aligné en début de saison, avec Zach Collins pour prendre le spot de pivot à ses côtés.

Si ça peut faire bizarre de voir un joueur de 2m24 jouer à un autre poste que celui de pivot, la position d’ailier-fort semble mieux correspondre à Wemby car cela devrait lui donner plus de liberté, notamment sur le plan offensif. Il y a quelques mois, Victor avait d’ailleurs déclaré que le poste de pivot n’était pas son préféré, lui qui aime autant avoir la gonfle dans le périmètre que dominer près des paniers.

Mais surtout, à ce stade de son développement, Wembanyama n’est probablement pas encore suffisamment armé physiquement pour se coltiner les plus gros pivots en défense (Joel Embiid, Nikola Jokic et Cie). Alors autant laisser cette mission à Zach Collins, tandis que Wemby utilisera sa polyvalence défensive ainsi que son envergure de mutant pour défendre les postes 4 et faire des dégâts en aide.

Tout au long de la première saison de Victor Wembanyama aux Spurs, il sera très intéressant de voir comment Gregg Popovich utilisera son nouveau joyau, autant au niveau des minutes que de son rôle et ses responsabilités. On aura un premier aperçu le 9 octobre prochain, lors de son premier match de présaison face à Oklahoma City.

Source texte : Stadium

Wemby wtf 🤯 @wemby pic.twitter.com/IcMOcORK4A

— Overtime (@overtime) September 10, 2023