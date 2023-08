Pré-saison NBA : le programme de Victor Wembanyama

Timing parfait entre deux disasterclass françaises, puisque la NBA a dévoilé il y a quelques heures le programme précis de la pré-saison NBA, qui aura lieu du 5 au 20 octobre prochain. Et nous qu’est-ce qu’on a regardé genre… tout de suite ? Pas les matchs de Damian Lillard non, puisqu’il sera chez lui, mais bien ceux de Victor Wembanyama, pour ses premiers “vrais” pas dans le monde merveilleux de la NBA…

On a mis des guillemets à “vrais” ouais, car on sait tous que la pré-saison ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut quoi ? Quelques indications sur la forme des uns et des autres mais zéro conclusion à tirer évidemment, puisque la règle du 50/50 s’applique : 50% des joueurs à moins de 50% de leurs capacités. A-t-on inventé à l’instant cette règle ? Peut-être. Va-t-on décrypter dès maintenant le programme de Victor Wembanyama ? Bien sûr.

9 octobre 2023 : Thunder – Spurs

Les grands débuts, et quoi de mieux pour attaquer que d’affronter l’équipe n°2 de la ligue en terme de hype, ouais on est là pour déclencher des guerres. Chet Holmgren pour un duel de Licorne vs Alien, on vous laisse deviner qui étrangle l’autre, puis les jeunes crackos Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort en sortie de titre de champion du monde (on est dans le turfu), Jalen Williams, Josh Giddey et autres Ousmane Dieng, bref des étoiles de partout pour attaquer ce programme ? Miam-Miam, avec deux grands M.

13 octobre 2023 : Spurs – Heat

Les vice-champions NBA, Bam Adebayo qui s’occupe de son cas perso, Udonis Haslem pour insulter tous ses ancêtres en direct du banc, et globalement la Heat Culture qui attend Wemby de pied ferme avec peut-être – déjà – un plan anti Vic de sortie. Un vrai test et une match-up parmi les plus compliquées qu’il aura à gérer cette saison, on peut dire que ça met les idées en place.

16 octobre 2023 : Spurs – Rockets

Oh les coquins, les coquins qui nous prévoient donc une confrontation entre Victor Wembanyama et la franchise qu’il a publiquement punchliné au moment de la Draft. Vic avait jubilé en direct quand il avait appris qu’il ne partirait pas à Houston et a confirmé par la suite que ça n’était pas sa destination rêvée, alors on attend désormais de voir comment la jeune garde des Rockets le recevra pour leur premier duel. On parle tout de même de Jalen Green, Kevin Porter Jr. ou Amen Thompson sur les lignes arrières, de Cam Whitmore dans l’aile et du trio Tari Eason / Jabari Smith Jr. / Alperen Segun dans la raquette, de quoi promettre un bon gros cirque pour ce premier derby texan de la saison. Faites entrer les artistes !

18 octobre 2023 : Spurs – Rockets

La même deux jours plus tard, on va quand même pas vous faire un copier coller.

20 octobre 2023 : Warriors – Spurs

Le feu d’artifice avec ce match face aux champions NBA en titre, enfin pour ceux qui sont restés dans le coma pendant un an. Du très lourd au programme avec le génie de Curry et le vice de Chris Paul, oui on dit que Steph est génial et que Chris est vicieux. Klay Thompson, Andrew Wiggins, Kevon Looney ou les coups de pied dans les valseuses de Draymond Green, puis de la jeunesse en face, aussi, avec le Jo Kuminga qui tentera de lui dunker dessus autant que faire se peut. Du très très lourd, parfait pour conclure l’échauffement.