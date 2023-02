Hier soir les Spurs de San Antonio se sont inclinés 118-102 face au Jazz, dans l’Utah, et possible qu’ils n’en eussent pas été plus attristés qu’il n’en faut. Pas sûr de la conjugaison, mais ce dont on est sûr c’est que ça fait donc 16 défaites de suite, que le record de franchise a été battu depuis trois matchs déjà, et que… ce n’est peut-être pas de s’arrêter. Champagne ? Nan, eau du lavabo.

Seize.

Huit plus huit.

Quatre fois quatre.

La dernière fois que les Spurs ont gagné ? C’était en 2014 le 18 janvier dernier face aux Nets, une éternité. Keldon Johnson en avait collé 36 face à une équipe démantelée depuis, et si les Spurs ne l’ont pas été c’est donc, en revanche, leur compteur victoire qui est resté bloqué depuis. La saison des Spurs se découpe d’ailleurs ainsi, asseyez-vous : 5-2 pour débuter, faudrait se calmer les gars, 1-16 entre le 3 novembre et le 4 décembre, là on est d’accord, puis un bilan quasi à l’équilibre pendant trois semaines, on retombe dans nos travers et, enfin, la délivrance avec cet enchainement de défaite, 17 de suite série en cours et même un fantastique 2-25 en 2023.

Respiration.

Mais pourquoi cet empressement apparent pour perdre me direz-vous ma bonne dame ? Tout simplement car les Spurs, comme un tiers des franchises NBA environ, pensent très fort depuis le début de saison à la… Lottery, qui décidera en mai de l’ordre de la prochaine Draft et, par conséquent, de la franchise qui accueillera sans trop de doutes la pépite française Victor Wembanyama. Un prospect générationnel, all-time on ose l’espérer, pour qui les Spurs (comme les Pistons, les Rockets ou les Hornets) font actuellement tapis, quitte à aller chercher le pire bilan de l’histoire de la franchise (20-62 en 1996-97, année lors de laquelle ils sont allé chercher… Tim Duncan).

Avec 14 victoires et 47 défaites, les Texans sont en tout cas en bonne voie pour claquer ce record de la lose mais pas si honteux que ça. Les prochains matchs de San Antonio ? A Salt Lake City, deux matchs contre les Rockets, et un trio Pacers, Thunder, Magic. Si les Spurs réussissent l’exploit de n’en gagner aucun ? Il sera alors l’heure de s’incliner, vraiment.