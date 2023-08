Le premier tour de la Coupe du Monde terminé, on va pouvoir s’attaquer aux matchs de la seconde phase de poules. Une seconde phase qui promet des affiches XXL avant les rencontres à élimination directe, notamment dans ce Groupe L où l’on retrouve deux grands favoris toujours invaincus : l’Espagne et le Canada.

Le programme (matchs à l’Indonesia Arena, Jakarta)

Vendredi 1er septembre :

11h45 : Espagne – Lettonie

15h30 : Canada – Brésil

Dimanche 3 septembre :

11h45 : Brésil – Lettonie

15h30 : Espagne – Canada

Les rosters

Espagne : Alberto Diaz, Sergio Llull, Juan Nunez, Dario Brizuela, Rudy Fernandez, Alex Abrines, Victor Claver, Joel Parra, Juancho Hernangomez, Willy Hernangomez, Santi Aldama, Usman Garuba

Canada : Kyle Alexander, Nickeil Alexander-Walker, R.J. Barrett, Trae Bell-Haynes, Dillon Brooks, Luguentz Dort, Zach Edey, Melvin Ejim, Shai Gilgeous-Alexander, Kelly Olynyk, Dwight Powell, Phil Scrubb

Brésil : Marcelinho Huertas, Yago Mateus, Raul Neto (blessé), George De Paula, Vitor Benite, Gui Santos, Leonardo Meindl, Lucas Dias, Bruno Caboclo, Tim Soares, Felipe Dos Anjos, Cristiano Felicio

Lettonie : Rodions Kurucs, Davis Bertans, Dairis Bertans (blessé), Rolands Smits, Arturs Strautins, Klavs Cavars, Aigars Skele, Andrejs Grazulis, Anzejs Pasecniks, Arturs Kurucs, Arturs Zagars et Kristers Zoriks

Ce qu’il s’est passé au premier tour

Avant le début de la Coupe du Monde, quand on rêvait encore d’un gros parcours de l’Équipe de France (quelle époque), on pensait que nos Bleus allaient se retrouver dans ce Groupe L, probablement avec le Canada. Si la bande de Shai Gilgeous-Alexander est bien là après un premier tour impressionnant où il a fini premier de son groupe (3 victoires en 3 matchs, +30 infligé à la France), l’EDF a laissé sa place à la Lettonie (2 victoires – 1 défaite) après sa terrible défaite 88-86 dans le deuxième match. “La plus grande victoire de l’histoire du basket letton depuis 1935” a carrément déclaré Davis Bertans après le succès des siens contre la France, succès décroché malgré l’absence de la star Kristaps Porzingis.

Le Canada et donc la Lettonie vont retrouver comme prévu l’Espagne et le Brésil, respectivement première et deuxième de leur groupe du premier tour. Si le champion du monde en titre a fait le boulot en remportant aisément ses trois matchs face à la Côte d’Ivoire (+30), le Brésil (+18) et l’Iran (+20), les Brésiliens ont par contre dû batailler jusqu’au bout pour décrocher leur qualif’, eux qui ont battu des Ivoiriens accrocheurs (89-77) dans leur dernier match de poule.

Les prédictions maison

On ne va pas y aller par quatre chemins, l’Espagne et le Canada sont les grands favoris pour décrocher leur qualification pour les quarts de finale. C’est solide, c’est fort collectivement, la confiance est au max, autant dire qu’on a devant nous deux rouleaux compresseurs qui pourraient vite casser le suspense dans ce Groupe L.

En toute logique, la Roja devrait disposer de la Lettonie dans son premier match du deuxième tour, Lettonie qui est en plus privée de Dairis Bertans pour le reste de la compétition à cause d’une blessure aux ischios. Si l’Espagne s’impose comme prévu et que dans le même temps le Canada continue son tour de force en disposant du Brésil (privé de Raul Neto, blessé), les deux cadors seront déjà qualifiés pour les quarts avant même la deuxième journée de la deuxième phase, où Espagnols et Canadiens se rencontreront pour terminer premiers du groupe.