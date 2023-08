Pré-saison NBA : la liste de tous les matchs des joueurs français

Le calendrier de la pré-saison NBA 2023-24 est tombé il y a quelques heures et si on se fiche très clairement du programme de Malachi Flynn ou Jake Layman (totalement gratuit), on a tout de suite checké le menu pour nos Français de NBA. Cette saison ils seront logiquement 14 à fouler les parquets américains, alors zoom sur leur programme d’avant saison, histoire de préchauffer nous aussi en cette période un peu sombre pour le basket français.

Les Français de NBA en 2023-24

Evan Fournier (Knicks ?)

Bilal Coulibaly (Wizards)

Frank Ntilikina et Théo Maledon (Hornets)

Rudy Gobert (Wolves)

Ousmane Dieng et Olivier Sarr (two-way) (Thunder)

Moussa Diabaté (two-way) et Nicolas Batum (Clippers)

Malcolm Cazalon (two-way) Killian Hayes (Pistons)

Victor Wembanyama (son programme perso juste ici) et Sidy Cissoko (Spurs)

Rayan Rupert (Blazers)

Les matchs concernant des joueurs français

Evan Fournier (Knicks ?)

9 octobre @ Celtics

14 octobre vs Wolves

17 octobre @ Celtics

18 octobre vs Wizards

Bilal Coulibaly (Wizards)

10 octobre vs Cairns Taipan

12 octobre vs Hornets

18 octobre @ Knicks

20 octobre @ Raptors

Frank Ntilikina et Théo Maledon (Hornets)

10 octobre @ Heat

12 octobre @ Wizards

15 octobre vs Thunder

19 octobre vs Celtics

Rudy Gobert (Wolves)

7 octobre @ Mavericks

14 octobre @ Knicks

17 octobre vs Maccabi Ra’anana

19 octobre @ Bulls

Ousmane Dieng et Olivier Sarr (two-way) (Thunder)

9 octobre vs Spurs

12 octobre vs Pistons

15 octobre @ Hornets

17 octobre vs Bucks

19 octobre vs Pistons

Moussa Diabaté (two-way) et Nicolas Batum (Clippers)

8 octobre vs Jazz

10 octobre vs Jazz

17 octobre vs Nuggets

19 octobre vs Nuggets

Malcolm Cazalon (two-way) Killian Hayes (Pistons)

8 octobre vs Suns

12 octobre @ Thunder

19 octobre @ Thunder

20 octobre @ Mavericks

Victor Wembanyama (son programme perso juste ici) et Sidy Cissoko (Spurs)

9 octobre @ Thunder

13 octobre vs Heat

16 octobre vs Rockets

18 octobre vs Rockets

20 octobre @ Warriors

Rayan Rupert (Blazers)

10 octobre vs New Zeland Breakers

12 octobre vs Suns

14 octobre @ Jazz

16 octobre @ Suns

Voilà pour ce programme pré-saisonnier, et quelques rencontres franco-françaises ne seront pas de trop pour nous réconcilier avec le basket tricolore. Comment on dit déjà ? Ah oui, save the date !