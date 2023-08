On rentre dans le vif du sujet aujourd’hui avec huit matchs d’une intensité folle entre les meilleurs joueurs de la planète. A l’issue de cette journée on saura qui domine le monde de la balle orange, en tout cas c’est ce qu’on aurait dit si on s’envoyait des grands litrons de blanc au réveil. Et pour votre information, aujourd’hui, ce sera plutôt des matchs de classement au menu.

Le programme

Tous les matchs sont à suivre en direct sur beIN Sports ou le FIBA Pass

9h30 : Cap Vert – Finlande

10h : Angola – Chine

10h45 : Nouvelle-Zélande – Mexique

11h45 : Côte d’Ivoire – Liban

13h10 : Japon – Venezuela

14h : Sud-Soudan – Philippines

14h30 : Égypte – Jordanie

15h30 : France – Iran

Rappel des classements

Le match à ne pas rater : France – Iran

Forcément, même si on ne sera pas devant ce match avec la banane du siècle. C’est la France alors on reste derrière Vincent Collet et ses joueurs, dans les victoires comme dans les défaites, sinon on n’a as le droit de se plaindre. Et puis ce France – Iran, de toute façon, sera une merveilleuse occasion de regarder jouer l’immense Hamed Haddadi pour l’une des dernières fois puisqu’on rappelle que l’ancien pivot des Grizzlies notamment va tranquillement sur ses 74 ans. Bref, c’est à 15h30 et on tentera de ne pas ronfler devant.

Mais aussi….

Une belle lutte pour les quelques places disponibles pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, on vous explique d’ailleurs tout juste ici. On suivra notamment les équipes africaines et asiatiques en lice, et quelques resta qui voudront marquer de leur empreinte la fin de la compétition. On pense à Lauri Markkanen, Edy Tavares, Rondae Hollis-Jefferson ou Jordan Clarkson, bref un bon petit menu à prix réduit. Et si vous n’êtes pas là toute la journée, on ne vous en voudra pas.