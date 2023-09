Auteur d’une magnifique Coupe du Monde au terme de laquelle il a offert une médaille de bronze au Canada, Shai Gilgeous-Alexander a confirmé qu’il faisait partie de l’élite du basket mondial après sa magnifique campagne NBA. Une ascension qui n’en finit plus pour SGA, qui veut désormais se servir de cette expérience en équipe nationale pour monter encore plus haut avec le Thunder.

All-Star NBA pour la première fois, membre de la All-NBA First Team, médaillé de bronze à la Coupe du Monde, et nommé dans le meilleur cinq du Mondial. Tout ça rien qu’en 2023.

Des parquets US à ceux de Jakarta et Manille, Shai Gilgeous-Alexander est officiellement entré dans une nouvelle dimension cette année : celle des superstars. Sortant tout juste d’une Coupe du Monde sensationnelle avec le Canada, SGA a étalé son talent mais aussi son leadership devant les yeux de toute la planète basket, solidifiant ainsi son statut de phénomène. Et évidemment il ne compte pas s’arrêter là.

Après un dernier festival face à Team USA dimanche dans le match pour la troisième place, Shai est revenu sur ce Mondial auprès des journalistes présents en zone mixte, et notamment sur l’impact positif que ce tournoi peut avoir pour la suite de sa carrière (via EuroHoops).

“Je pense que ce tournoi va m’aider à être prêt pour la saison à venir. Je serai en forme, j’ai joué au basket, donc il n’y aura pas vraiment de période d’ajustement pour la saison prochaine.”

On l’a déjà vu par le passé, notamment avec certaines stars de Team USA, les expériences internationales peuvent vraiment aider à franchir un cap sur le plan individuel. SGA fait surtout référence à sa forme physique à trois semaines du début des camps d’entraînement NBA, mais plus globalement ce Mondial ne peut que booster encore un peu plus sa confiance en vue de la saison à venir.

Emmener le Canada vers sa toute première médaille en Coupe du Monde, en portant l’équipe sur ses épaules tout en battant au passage Luka Doncic et les stars NBA de Team USA, c’est le genre d’accomplissement qui fait figure de statement, autant pour lui que par rapport à la concurrence.

“Il est juste fort. Il est intenable. Il sait comment se libérer de vous. Il est first-team All-NBA pour une raison. Il est dur à défendre. C’est un joueur incroyable.” – Mikal Bridges, sur SGA

Shai, oh my lord. 😳#FIBAWC pic.twitter.com/E7yYfpiDlp

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023

Alors, à quoi peut-on s’attendre de la part de Shai lors de la saison NBA à venir ?

Des cartons offensifs à la pelle comme l’an passé (plus de 31 points et 5 passes décisives de moyenne), mais peut-être aussi plus du succès collectif au vu du leadership du bonhomme et du gros potentiel du Thunder. Avec Josh Giddey, Jalen Williams, les débuts de Chet Holmgren et les belles bases collectives posées la saison dernière, la bande à SGA pourrait bien venir toquer à la porte des Playoffs. N’oublions pas que l’an passé, le Thunder est passé à seulement un succès de participer aux grandes joutes du printemps.

Aussi talentueux qu’ambitieux, Shai Gilgeous-Alexander ne se fixe en tout cas aucune limite. Et c’est assez effrayant pour le coup…

__________

Source texte : EuroHoops

La Coupe du Monde de Shai Gilgeous-Alexander :

24,5 points, 6,4 rebonds, 6,4 passes, 1,6 interception, 54,4% au tir, 88,7% aux lancers-francs.

Décisif dans les moments clés.

Une très belle médaille de bronze au bout.

PATRON ! pic.twitter.com/JPbFMKDJJK

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) September 10, 2023