Load management : la NBA va interdire le repos de 2 stars le même soir ?

Parmi les dossiers sensibles qui caractérisent la NBA de ces dernières années, le load management reste un problème que le boss Adam Silver n’a toujours pas réussi à régler. Mais pour faire face aux stars qui se reposent un peu trop, une nouvelle règle pourrait bientôt être mise en place par les dirigeants de la Grande Ligue.

Pour les fans NBA, qu’ils soient assis en tribunes ou derrière leur télévision, il n’y a pas grand-chose de plus frustrant que de voir des superstars se reposer sur le banc – en civil – alors qu’elles sont théoriquement en état de jouer. Ça l’est encore plus pour les grandes affiches diffusées en antenne nationale, qui sont souvent très attendues au cours de la saison régulière. Alors Adam Silver a décidé de faire quelque chose.

D’après nos deux insiders préférés Shams Charania (The Athletic) et Adrian Wojnarowski (ESPN), une nouvelle règle pourrait bientôt être mise en place par le Board of Governors de la NBA pour contrer le load management. Le principe ? Interdiction pour une équipe de mettre au repos deux stars lors du même match (coucou Kawhi Leonard, coucou Paul George).

Le vote est prévu pour mercredi, et on devrait en savoir plus à ce moment-là concernant les modalités exactes de cette nouvelle règle potentielle. On se demande par exemple si elle vaut pour tous les matchs de la saison régulière, ou uniquement les matchs en antenne nationale.

En attendant d’avoir plus d’infos, Shams et Woj ont déjà apporté quelques précisions sur les questions qu’on peut se poser.

Comment définir une star ? Visiblement, un joueur est considéré comme une “star” s’il a été All-Star ou membre All-NBA au cours des trois dernières saisons.

Visiblement, un joueur est considéré comme une “star” s’il a été All-Star ou membre All-NBA au cours des trois dernières saisons. Quelles seront les sanctions potentielles ? 100 000 dollars pour la franchise pour une première violation, 250 000 pour une seconde violation, et puis 1 million de plus pour chaque nouvelle violation.

Si la nouvelle règle est validée, ces amendes vont s’ajouter aux sanctions financières déjà en place pour lutter contre la mise au repos excessive des joueurs. Elles risquent bien de dissuader les dirigeants de franchises souhaitant ménager leurs meilleurs joueurs en saison régulière, même si on peut compter sur eux pour trouver de nouveaux moyens afin de les contourner. Faudra pas être surpris quand Kawhi aura une rage de dents en plein mois de janvier hein.

En tout cas, voilà une nouvelle initiative de la NBA pour tenter de lutter contre ce foutu load management, et pousser les stars à jouer plus de matchs en régulière. Une initiative qui va dans le sens de certaines mesures prises à travers le nouvel accord collectif, qui stipule notamment qu’un joueur doit participer à 65 matchs minimum pour pouvoir être éligible aux récompenses de fin de saison.

Sources texte : The Athletic / ESPN

