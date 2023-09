Kevin Porter Jr. (Rockets) arrêté pour violences conjugales

Si l’actualité NBA est globalement calme en ce moment, malheureusement il y a des nouvelles qui ne font pas plaisir à écrire. Kevin Porter Jr., le jeune guard des Rockets, est impliqué dans une affaire de violences conjugales. Ça craint…

La news est tombée ce lundi en début de soirée. D’après ABC7NY, Kevin Porter Jr. a été arrêté du côté de New York pour avoir agressé sa compagne, la joueuse WNBA Kysre Gondrezick, dans un hôtel de la Grosse Pomme.

Nan mais nan… merde… Kevin Porter Jr putain… https://t.co/j5kDHwQ1eq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 11, 2023

À l’heure de ces lignes, on ne possède que peu d’éléments sur le déroulé des événements. Mais visiblement, une altercation aurait éclaté quand Kevin Porter Jr. est rentré d’une soirée sur Times Square. La petite amie du joueur des Rockets aurait été frustré par l’heure tardive de son retour, fermant la porte de la chambre d’hôtel à clé. Demandant à un vigile de l’hôtel de lui ouvrir la porte, KPJ aurait ensuite agressé sa petite amie.

D’après le Houston Chronicle, qui se base sur les propos d’un porte-parole de la police, Porter Jr. a frappé sa compagne au corps à plusieurs reprises et a placé ses mains autour de son cou. Emmenée à l’hôpital pour évaluation, Kysre Gondrezick aurait été victime d’une lacération sur le côté droit de son visage et se plaindrait de douleurs à la nuque.

Kevin Porter is under arrest in New York City Monday for allegedly assaulting his girlfriend, a WNBA player, per @ABC7NY pic.twitter.com/ik8tf8DlVi

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 11, 2023

Kevin Porter Jr. est officiellement accusé de violences conjuguales avec strangulation. Plus d’infos devraient nous parvenir dans les heures qui viennent…

___________

Sources texte : ABC7NY / Houston Chronicle