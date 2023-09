C’est une nouvelle un peu old-school qui est tombée hier soir aux alentours de 21h50. Tristan Thompson de retour à Cleveland, c’est un peu pour vous rappeler qu’il n’y a pas si longtemps que ça… les Cavs étaient en finale NBA tous les ans. Welcome back dude !

Bon, on préfère vous prévenir, Tristan Thompson de retour aux Cavs n’est pas le comeback le plus attendu de l’histoire du sport. C’est pas LeBron quoi.

Pour vous situer ? Tristan de retour à Cleveland c’est un peu comme si Pascal Cygan revenait à Lille, en gros.

Tristan Thompson et Cleveland, forcément, ça renvoie à une époque. Déjà car TT (quelles initiales mon dieu) a été drafté par les Cavs en 2012 et y a ensuite passé neuf saisons, mais surtout parce que parmi ces neuf saisons il y a quand même quatre finales NBA dont un titre – historique – en 2016

C/F Tristan Thompson is finalizing a deal with the Cleveland Cavaliers, CEO of Klutch Sports Rich Paul told @TheAthletic @Stadium. Thompson is set to return to Cleveland where he was part of 2016 NBA title, four Finals runs, now gives Cavs leadership and some frontcourt depth. pic.twitter.com/ayKEu3JOj1

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 11, 2023



Après le départ de LeBron James en 2018, Tristan Thompson prend encore un peu plus de place dans la hiérarchie de la franchise mais malheureusement ce n’est pas vraiment… bon signe pour la franchise. Petit double-double de moyenne, au calme, mais les Cavs ne sont plus ce qu’ils étaient et Tristan part alors voir un peu du pays, entre Boston, Sacramento et Chicago, en passant par une micro pige dans l’Indiana. La suite ? Un an sans jouer car les GM de la Grande Ligue semblaient avoir oublié son numéro.

A 32 ans aujourd’hui, celui qui possède pour particularité d’avoir des plus grosses fesses que son ex (alors que son ex s’appelle Kim Kardashian) se relance donc dans un coin qu’il connait très bien, dans sa zone de confort, et servira cette fois-ci de vétéran et de guide pour la jeunesse actuelle des Cavs. Darius Garland et Donovan Mitchell mais surtout Evan Mobley et Jarrett Allen à qui il va apprendre à être “méchant”, tant mieux pour lui s’il a un vrai job car niveau temps de jeu ça risque tout de même d’être tendu.

Environ 6 points et 5 rebonds de moyenne dans le réservoir mais une année sans basket tout de même, à surveiller, mais la simple présence de Tristan Thompson dans le roster de JB Bickerstaff donnera un sentiment de old good days cette saison dans l’Ohio. Welcome home TT !