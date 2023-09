Il avait rejoint les Spurs il y a quelques semaines, mais il ne portera finalement jamais les couleurs de la franchise de San Antonio. Cameron Payne est désormais sur le marché, et les Spurs tiennent presque leur roster définitif.

Ils ne sont plus que 17. 17 contrats garantis pour les Spurs et donc encore deux “cuts” à faire pour tomber sur le roster définitif 2023-24. Hier ? C’est Cameron Payne qui a du faire ses valises, après avoir passé quelques semaines seulement à Fort Alamo. Connu dans un premier temps pour ses… célébrations avec Russell Westbrook à OKC, Cam s’était ensuite fait remarqué par sa nullité (la violence des propos…) en passant à l’Est (Chicago, Cleveland) avant de renaître (bien grand mot) à Phoenix, dans le rôle de back-up de Chris Paul.

Très utile notamment lors de la folle course des Suns vers les Finales NBA en 2021, Cam Payne avait enfin lancé sa carrière et ne faisait plus rire grand monde, mais malgré cela les Spurs ont donc décidé de ne pas lui faire confiance (l’ont-ils seulement déjà souhaité ?) pour la saison prochaine et de se délester par la même occasion – oh le beau hasard – de 6,5 millions de salaires pour la saison prochaine.

Le roster actuel des Spurs pour 2023-24

Tre Jones, Devonte’ Graham, Malaki Branham

Devin Vassell, Blake Wesley, Sidy Cissoko

Keldon Johnson, Doug McDermott, Cedi Osman, Reggie Bullock, Julian Champagnie

Victor Wembanyama, Jeremy Sochan

Zach Collins, Sandro Mamukelashvili, Charles Bassey, Khem Birch

La saison se rapproche et chacune des 30 franchises NBA réduit l’entonnoir pour partir avec ses 15 soldats. Cam Payne ne sera pas l’un des soldats de San Antonio mais devrait sans trop de souci trouver un point de chute, et pourquoi pas dans une équipe ambitieuse et qui plus est avec un vrai rôle. Tout le monde est content ?