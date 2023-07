Alors que la Summer League touche à sa fin, l’été est loin d’être fini sur le marché des transferts en NBA ! Preuve en est, Phoenix vient de conclure deux transferts avec San Antonio et Orlando, ainsi que de signer l’agent libre Bol Bol.

Les Suns continuent leur travail pour étoffer leur effectif. Déjà très actifs sur le marché de la Free Agency avec de nombreux joueurs signés ou re-signés depuis le début du mois de juillet, ils viennent de recruter un nouvel agent libre en la personne de Bol Bol, annonce l’insider d’ESPN Adrian Wojnarowski. Coupé par le Magic il y a une semaine, l’ailier fort de 2m18 a paraphé un contrat d’un an pour un montant encore inconnu.

ESPN Sources: Free agent F/C Bol Bol has agreed on a one-year deal with the Phoenix Suns. At 23, Bol had his best NBA season with Orlando: 9.1 points, 5.8 rebounds, 1.1 blocks in 21.5 minutes. Another developing talent to join a deepened bench rotation.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 16, 2023

C’est une belle affaire pour Phoenix, qui s’offre les services d’une des belles surprises de la saison dernière. Bol Bol sort en effet de sa meilleure année en carrière avec un moyenne de 9,1 points, 5,8 rebonds et 1,1 contre en 21,5 minutes de moyenne par match. Auteur d’un excellent début de saison, il n’a pas su s’imposer sur la durée à Orlando, la faute à un gros manque de régularité. Malgré cela, il affiche un potentiel indéniable et pourrait rendre bien des services aux Suns dans la rotation sur le poste 4. Pour peu que KD lui apprenne quelques moves,…

Et les Suns ne se sont pas arrêtés à ce joli coup… puisque selon Shams Charania de The Athletic, ils ont également décidé de transférer Cameron Payne, un second tour de draft et du cash à San Antonio en l’échange d’un second tour de draft.

ESPN Sources: Free agent F/C Bol Bol has agreed on a one-year deal with the Phoenix Suns. At 23, Bol had his best NBA season with Orlando: 9.1 points, 5.8 rebounds, 1.1 blocks in 21.5 minutes. Another developing talent to join a deepened bench rotation.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 16, 2023

L’intérêt pour Phoenix ? Il n’est pas sportif, mais purement financier puisqu’il permet d’alléger le cap space de 6,5 millions de dollars, et d’ainsi sauver 10 millions de dollars sur la Luxury Tax. En plus de cette petite économie, la franchise de l’Arizona récupère une trade exception de 6,5 millions qui va lui permettre de recruter un joueur supplémentaire sans que son contrat ne soit pris en compte dans le cap space.

Financièrement, c’est très bien joué de la part des Suns… mais sportivement comment on fait ? En laissant partir Payne, ils perdent en effet leur meneur attiré depuis le départ de Chris Paul, et vont donc devoir trouver des solutions pour alimenter le poste 1. Tim Bontemps d’ESPN nous apprend qu’ils sont intrigués par le potentiel de Jordan Goodwin, récupéré dans le trade de Bradley Beal, qui devrait donc avoir des minutes en tant que meneur backup derrière… Bradley Beal.

Bradley Beal is going to be Phoenix’s POINT GUARD ☀️ (per @ShamsCharania, via @NBA) pic.twitter.com/FLTxTiCKBL

— Overtime (@overtime) July 16, 2023

Dans la foulée, Shams Charania a en effet annoncé les Suns avaient l’intention de faire de Big Panda leur meneur titulaire pour la saison prochaine. Une décision qui peut paraître surprenante puisqu’on s’attendait plutôt à voir Devin Booker sur ce poste, lui qui a montré des séquences intéressantes en tant que point-guard l’an dernier. Mais les qualités de playmaking et de ball-handling de Beal sont indéniables, et l’avantage physique qu’il aura sur la plupart de ses vis-à-vis devraient lui donner la possibilité de s’exprimer. D’autant qu’avec Book et KD à ses côtés, les solutions ne manqueront pas pour l’épauler quant à il s’agira de porter la balle.

Last but not least, les Suns ont également conclu un deal avec le Magic. Aucun joueur n’est impliqué, ce sont des tours de draft qui sont échangés : Phoenix acquiert trois seconds tours draft et Orlando récupère un pick swap de premier tour (2026). En bref, James Jones fait encore joujou avec ses picks de draft.

Compensation update with @BobbyMarks42 on Orlando’s three second-round picks to Phoenix:

2024 via Denver

2026 least favorable of Detroit, Orlando or Milwaukee.

2028 Boston (if 46-60).

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 16, 2023

Phoenix continue de se renforcer par des petits moves à droite à gauche. Bol Bol arrive, Cam Payne s’en va… ça bouge encore dans l’Arizona. Si l’expérience Bradley Beal à la mène s’avère concluante, les Suns risquent de faire peur la saison prochaine.

Source : The Athletic, ESPN