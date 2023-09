Alerte générale, il ne reste plus grand monde de disponible sur le marché NBA des agents libre. L’un des derniers gros poissons ? Cette lotte de Kelly Oubre Jr., toujours sans propale sur la table mais qui intéresserait beaucoup, selon Marc Stein, le Miami Heat. Un featuring parfait ?

L’insider Marc Stein le répète à l’envie depuis plusieurs semaines, l’ailier Kelly Oubre Jr. serait donc sur les tablettes du Miami Heat, finaliste NBA en titre.

Attention tout de même, l’arrivée potentielle du gosse beau en Floride serait intimement liée à une autre arrivée, celle d’un meneur de jeu en provenance de Portland, et on ne parle pas de Keon Johnson.

Damian Lillard, c’est de lui dont on parle, tient donc une partie des cartes de la saison NBA 2023-24 puisque son transfert (il l’a demandé, ça va arriver) sera le premier domino d’une cavalcade de derniers mouvements avant le début de la saison. Comme le cas de James Harden, autre star dont la valise est prête, Damian a dit, souvent, sa préférence pour Miami, et en cas d’arrivée de Dame D.O.L.L.A. à South Beach la tentation Kelly Oubre Jr. serait donc assez forte pour venir épauler les trois stars de la franchise (Lillard, Butler, Adebayo).

Kelly Oubre Jr. ? Un flow incommensurable, une appétence bien connue pour le show, un poignet incroyable, la capacité de monter sur tout le monde et le gars ne donne pas sa part au chien pour se taper si besoin. Est-ce qu’on est complètement fan du gars ? Ça doit se voir un peu. Mais pourquoi donc n’est-il pas encore Hall Of Famer au vu de toutes ces qualités ? Probablement car il fait partie de ces mecs dont les fils se touchent parfois, et qu’il est donc par conséquent difficile de faire confiance à KOJ sur un projet très sérieux.

Quoiqu’il en soit, on parle donc d’in mec à plus de 20 pions de moyenne la saison passée avec Charlotte et qui ferait à coup sûr chavirer des cœurs à Mayami. Une tentation Kelly qui nous fait d’ailleurs dire qu’en cas de transfert pour Damian Lillard les dénommés Tyer Herro et Duncan Robinson ont décidément toutes les chances d’être dans le package. Vous n’y comprenez rien ? Patience, dans quelques semaines tout sera plus clair.