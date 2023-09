Le pivot australien Duop Reath s’engage pour un an avec les Blazers

Le plus gros débat concernant Duop Reath ? Peut-être bien de savoir comment on prononce son nom. Risse ? Rif ? Wisse ? Wif ? Bref, bon courage pour en faire un article.

C’est malgré tout le défi que l’on vient de se lancer, à 9h12 pétantes. Vous informer que selon Adrian Wojnarowski le pivot australien Duop Reath avait donc signé un an avec les Blazers, au sortir d’une Coupe du Monde assez réussie pour lui.

The Portland Trail Blazers are signing free agent center Duop Reath on a one-year deal, sources tell ESPN. Reath was a starter for the Australia in the World Cup and played for the Blazers’ summer league team. He played at LSU and has had stops in Serbia and China.

Pivot de grande taille (2m11), Duop Reath était le titulaire des Boomers au poste 5 durant la Coupe du Monde 2023 et a pu jouer le rôle de premier intimidateur, bien que sa présence ne fit pas aussi peur que celles des Bogut, Baynes ou Landale ces dernières années. Grand gabarit mais profil à shooter de loin, en accord avec son temps donc, et si Duop a pu montrer ses skills lors de la dernière Summer League c’est davantage son background qui pose question, lui qui est sorti de LSU (pas mal) mais qui a par la suite joué essentiellement dans des ligues mineures (Chine, Japon, Liban).

Le pivot d’origine sud-soudanaise débarque en tout cas en NBA pour s’y faire sa place mais on attendra tout de même les nouvelles émanant de Damian Lillard pour se projeter, car on rappelle que seuls Shaedon Sharpe et Scoot Henderson semblent intouchables à Portland, et que dans le cadre du transfert qui n etardera plus, l’intégralité de la ville de Portland est susceptible de faire ses valises.

Duop Reath pour un an à Portland, pas l’info du siècle mais, comme promis, on vient donc de vous en pondre un article. C’est quoi ça ? Boarf, un métier, rien de plus.