Le premier Game 6 de ces demi-finales de Conférence aura lieu dès ce soir à 2h30. Les Wolves, qui pensaient avoir percé à jour tous les secrets des champions en titre, n’ont plus gagné un seul match depuis le Game 2. Leur dernière chance pour se remettre dedans, c’est donc maintenant. Sinon, c’est élimination, doutes, et regrets à l’inter saison.

Après la démonstration de force de Nikola Jokic au match précédent, les Nuggets ont été les premiers à remporter un match à domicile dans cette série. Les Wolves n’ont pas d’autres choix que de les imiter ce soir, sinon, c’est vacances à l’horizon.

Cela fait trois matchs que le nouveau MVP de la NBA fait amèrement regretter tous les doutes qui ont pu être formulés à son égard depuis que la série a démarrée. Car oui, Nikola Jokic, le pivot Serbe, le Joker, le jockey, comme vous voulez, est l’élément principal de cette série, l’éternel équation à six inconnues des défenses adverses. On le savait avant la série, Rudy Gobert, peut-être l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire de son sport, tout juste auréolé d’un quatrième titre de Défenseur de l’année, ne suffirait pas en lui-même pour freiner le Serbe. C’est une tâche à laquelle un homme ne peut s’atteler, il n’est tout simplement pas possible de limiter Nikola Jokic en un contre un.

Nikola Jokic took the Timberwolves to school tonight

Just watch 🤯

(🎥 @Digits3App ) pic.twitter.com/y7lUOCKwFv

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 15, 2024

Le souci… c’est que le meilleur défenseur de l’ère moderne, entourée de la meilleure défense de la NBA est loin de réussir à ne serait-ce que le perturber. Les stats du Joker sur les trois derniers matchs ? 33 points, 9,7 passes, 9,3 rebonds, 2,7 interceptions (pardon?), à 60,6% au tir et 36,4% de loin. Le tout en même pas 40 minutes par soir. Sachez qu’on est en train de se marrer rien qu’à écrire la ligne de stats tellement elle est lugubre.

Niko est un trop gros problème pour tout le monde. Ce n’est pas contre lui, qui a déployé une belle énergie, mais Karl Anthony-Towns est trop limité défensivement pour espérer faire plus mal que ça à Jokic. Et quand il a Gobert sur le dos, Nikola a bien compris qu’il fallait l’emmener au large, ce qui limite son impact, notamment sur des aides, et laisse plus d’opportunités à des Aaron Gordon et compagnie de se régaler de rebonds offensifs. Le jeu d’échec qui été annoncé sur cette série a bien eu lieu, mais le rôle de Magnus Carlsen n’a pas été endossé par Mike Malone, encore moins par Chris Finch, mais bien par Nikola Jokic. Si on voulait filer à la métaphore, on dirait même que ces pauvres loups jouent désormais sans tours ni fous, et que l’échec et mat n’est plus qu’à portée de quelques coups.

“I’m a freak of nature.” 😂

Jokic speaks on revealing his dunk package against the Timberwolves 🗣️ pic.twitter.com/iqK4Q8eZsz

— NBA (@NBA) May 15, 2024

“Je suis une force de la nature, pourquoi ne pas montrer mes qualités athlétiques ?” – Nikola Jokic

Même si Anthony Edwards croit encore aux chances de son équipe, ce match 6 semble immensément dur à gagner pour les Wolves. Ant est le meilleur joueur des loups sur l’ensemble de ces Playoffs, mais il n’est pas dans la même catégorie que l’ogre serbe. Les Wolves ont pu compter sur un Rudy Gobert excellent, sans doute le meilleur joueur de Minnesota au match précédent, sans que cela n’empêche le Joker d’envoyer 40 points et 13 passes à 68,2% au tir, et sans perdre le moindre ballon. Face à des Nuggets qui voudront finir le travail proprement et avec un Mike Conley incertain, les Wolves vont devoir développer le paroxysme de leur basket, retrouver leur défense à couper le souffle du début des Playoffs et avoir son duo offensif plus prêt que jamais. Sans tout cela, ça peut paraître cruel, mais Denver pourrait ne même pas être inquiété.

Let’s finish the job. pic.twitter.com/fTjCePf0qA

— Denver Nuggets (@nuggets) May 16, 2024

Ne manquez pas l’occasion de vous brancher devant votre poste de télévision ce soir pour suivre ce Game 6 des demi-finales de Conférence Ouest entre Wolves et Nuggets. Les canidés ont une dernière opportunité, à domicile, d’envoyer le champion en titre dans un match 7 qui ferait s’ébranler toutes les montagnes de l’Amérique du Nord. La série de l’alpinisme touche à sa fin, vous ne voudriez pas rater ça !