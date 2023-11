Vainqueurs cette nuit face aux Knicks, les Wolves confirment leur solide forme du début de saison. Seul leader à l’Ouest, Minnesota n’avait plus si bien débuté un exercice depuis 2001.

Plombés par les blessures l’année dernière (Karl-Anthony Towns, Jaden McDaniels en Playoffs notamment), les Wolves n’avaient pas pu montrer leur meilleur visage. Sur ce début de saison, c’est autrement plus solide avec une première place à l’Ouest et un bilan de 10 victoires pour seulement trois défaites. Tout simplement le meilleur début de saison de la part des Loups depuis la saison 2001-02 ! Les leaders s’appelaient alors Kevin Garnett ou encore Wally Szczerbiak. Une autre époque.

Le retour des Wolves à un excellent niveau, c’est aussi dû à une défense XXXL. Avec un defensive rating de 106,5, Minnesota codétient avec Orlando le titre de meilleure défense du pays. Il faut dire qu’avec Jaden McDaniels et le retour en forme de Rudy Gobert, il y a du client pour verrouiller derrière. Et pendant ce temps-là, Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns se relaient de l’autre côté du terrain pour assurer le scoring, avec une flopée de lieutenants autour pour les seconder.

Avec 9 victoires sur les 10 derniers matchs, les Wolves ont tout simplement la meilleure dynamique du moment en NBA. Dans le lot, on retrouve une série de 7 victoires de rang entre le 1er et le 15 novembre dernier. La dernière fois que Minnesota a gagné sept matchs à la suite, c’était en… 2004, avec un Kevin Garnett MVP. Petite stat qui devrait donner le sourire aux fans locaux puisque, cette saison-là, Minnesota avait réalisé son meilleur bilan all-time (58-24) finissant premier à l’Ouest avant de réaliser le plus beau parcours en Playoffs de sa jeune histoire (une Finale de Conférence perdue face aux Lakers). Pourraient-ils faire aussi bien en 2024 ?

Dans le vestiaire, on sent aussi un changement depuis le début de saison. La franchise a fait le choix de la stabilité à l’intersaison et cela semble payer sur le terrain. Les joueurs apprécient en tout cas l’état d’esprit montré et l’envie de gagner en jouant les uns pour les autres. Des propos rapportés par ESPN.

“Je pense que tout le monde dans le vestiaire est uni et comprend non seulement que nous voulons faire quelque chose de spécial et réussir notre saison, mais je pense que nous comprenons tous ce qu’il faut faire pour y arriver”. – Karl-Anthony Towns “Je pense que nous sommes en train de trouver une cohésion ensemble. Je n’ai pas les mots pour exprimer à quel point ce groupe a progressé en termes d’alchimie sur et en dehors du terrain, et je pense que cela nous aide sur le terrain. On joue les uns pour les autres, on coupe, on bouge, on défend, on prend des rebonds, on essaye de faire toutes les petites choses qui font une bonne équipe”. – Nickeil Alexander-Walker

Reste désormais à savoir jusque-où ce groupe peut aller. Cet été, les Nuggets avaient expliqué que Minnesota avait été leur rival le plus tenace durant les Playoffs. Si les Wolves conservent leur état de forme, ils pourraient bien venir jouer les trouble-fêtes en avril et plus si affinités. Reste plus qu’à confirmer ces belles résolutions de début de saison sur la durée du côté de Minny.

