Bruce Brown est revenu en interview sur le premier titre de l’histoire des Nuggets, décroché le 13 juin dernier. L’arrière de Denver a analysé le parcours ayant mené à cette bague et a estimé que la série face au Wolves de Minnesota était la plus difficile de la campagne… à l’inverse de celle face aux Lakers. Les fans de Los Angeles apprécieront.

Petite pique pour rappeler que les Lakers et LeBron James ont pris un sweep par les Nuggets ou véritable analyse de la campagne mémorable de Denver en Playoffs ? Prenez-le comme vous voulez, mais Bruce Brown n’a pas pris de pincette au moment de retracer le parcours victorieux des siens au micro de Tidal League :

“Nous n’avons jamais eu l’impression que nous allions perdre un match face à eux [les Lakers, ndlr.]. Même quand ils ont eu des runs, comme quand Austin Reaves enchaînait à 3-points. On n’a jamais eu l’impression qu’on était sur le point de perdre la rencontre” a-t-il déclaré à propos de la série face aux Lakers.

L’apparente décontraction de l’intéressé pendant l’interview peut paraître un poil arrogante mais il poursuit son raisonnement en expliquant que chaque joueur de Denver dans cette série avait à cœur d’écraser les Lakers :

“Je ne saurais pas expliquer pourquoi mais toute l’équipe a pris cette série presque personnellement. Même Nikola Jokic, qui habituellement n’est pas très démonstratif, était à fond. Il n’était pas là pour rigoler, il avait quelque chose à prouver alors qu’il est le meilleur joueur au monde.”

Pour enfoncer une dernière fois le clou, Bruce Brown a terminé en expliquant que la série la plus compliquée de la campagne avait été celle du premier tour face aux Wolves (remportée 4-1). Anthony Edwards l’a d’ailleurs particulièrement impressionné.

“Notre série la plus dure… je dirais celle face à Minnesota. Anthony Edwards a été une vraie galère à jouer. Il était vraiment chaud. Et il faisait tout. Il scorait à tous les niveaux.”

L’interview (en anglais) dans son intégralité est à retrouver juste ici. Bruce Brown évoque notamment d’autres sujets comme son parcours de basketteur mais aussi Kevin Durant ou Kyrie Irving.