Recordman du nombre de séries gagnées en Playoffs, LeBron James n’a pas l’habitude d’être du côté des perdants. Et il connaît encore moins le sentiment de se faire sweeper. Mais cette nuit, le King est tombé face à la bande à Nikola Jokic, qui a fini par balayer les Lakers 4-0. C’est le troisième sweep encaissé par LeBron dans sa carrière.

Même en marquant 31 points en première mi-temps cette nuit, LeBron James n’a pas pu éviter l’inévitable. Les Nuggets ont fini par s’imposer 113-111, décrochant ainsi leur ticket pour les Finales NBA tandis que le King va aborder l’été en pensant à la retraite (en tout cas c’est ce qu’il dit).

Un sweep, c’est toujours humiliant. Surtout pour un compétiteur comme James. On peut avoir quatre bagues de champion NBA au doigt et une multitude de records et d’accomplissements, ça met toujours un coup à la fierté. Ce sentiment de se faire balayer, LeBron l’a connu à deux autres reprises dans sa longue carrière. À chaque fois avec Cleveland, à chaque fois au stade des Finales NBA.

The only teams to sweep LeBron:

— 2018 Warriors

— 2007 Spurs

And now, the 2023 Nuggets. pic.twitter.com/AIfL9TmzD8

— StatMuse (@statmuse) May 23, 2023

La première fois où LeBron était du mauvais côté d’un sweep, c’était en 2007 face aux expérimentés Spurs de Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili et Gregg Popovich. Pour un jeune roi alors mal accompagné à Cleveland, il n’y avait aucune honte à se faire balayer par une équipe de San Antonio supérieure à tous points de vue. Personne ne s’attendait à ce que les Cavaliers remportent les Finales NBA à l’époque, et ça a été confirmé sur le parquet.

Onze années plus tard, en 2018, LeBron James a vécu un scénario similaire. Bien que beaucoup plus fort et expérimenté, le King n’a rien pu faire face à la Dream Team de Golden State. Forcément, quand vous avez Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson et Draymond Green en face de vous, et que vous avez comme unique lieutenant Kevin Love, c’est un peu compliqué. James a néanmoins été tout proche de prendre un match sur le parquet de l’Oracle Arena en plantant 51 points dans le Game 1, mais Gérard Smith a fait valoir son génie au mauvais moment.

Today is the 4th anniversary of LeBron and JR Smith giving the internet one of the best memes ever.

Respect greatness. pic.twitter.com/gGQgS9Bmgz

— NBA Memes (@NBAMemes) June 1, 2022

Sachant que LeBron a 38 ans, qu’il possède 20 saisons NBA derrière lui et qu’il a joué avec une blessure au pied, ce sweep face aux Nuggets ne doit pas avoir d’influence sur la legacy du King. Mais ça fait toujours bizarre de voir James sortir d’une série de Playoffs sans même avoir gagné le moindre match…