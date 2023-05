Personne ne s’y attendait en début de finale de Conférence mais les Nuggets l’ont fait ! Los Angeles prend la porte sur un vilain 4-0 qui laisse forcément des traces. Alors certes l’équipe de Denver est peut-être le meilleur collectif de ces Playoffs mais si la machine tourne aussi bien, c’est sûrement grâce au meilleur duo de chercheurs d’or du Colorado, messieurs Nikola Jokic et Jamal Murray !

Il est vrai que le score de cette série est extrêmement violent… mais les Angelinos n’ont pas démérité pour autant. Après avoir envoyé les Grizzlies et les Warriors en vacances, difficile de dire que les Playoffs des Angelinos soient ratés, mais en face c’était tout simplement trop fort, avec Nikola Jokic et Jamal Murray en mode Avengers pour se charger du boulot. Le MVP de la finale de conf’ présente des lignes de stats remplies de nombres à deux chiffres : 27,8 points, 14,5 rebonds, 11,8 passes le tout à 51 % au tir, un fiévreux 47,5% à 3-points et un petit 78% aux lancers francs. Quant à Jamal Murray, on est sur des standards de même responsabilité : 32,5 points, 6,3 rebonds à 52% au tir et 40% à 3-points. Autant dire que les superstars de Denver ne se sont pas défilées : direction les Finales NBA !

Quand on pense à Nikola Jokic, ce qui nous vient en tête hormis les triple-doubles c’est ce fameux Game 1 où le rendez-vous est pris avec l’histoire : le pivot serbe devient le seul joueur à rendre plusieurs fois la copie ultime du pivot intello avec minimum 30 points, 20 rebonds et 10 passes. Le pire dans tout ça étant qu’il est également devenu le seul à rendre cette ligne de stats en shootant à… 70% AU TIR ! Insensé lorsqu’on voit la difficulté de la sélection de tir du Joker.

Nikola Jokic is now the only player in NBA history with multiple Playoff games of 30+ points, 20+ rebounds, and 10+ assists.

Wilt Chamberlain and Kareem Abdul-Jabbar have each done it once:

Wilt: 37 PTS, 27 REB, 11 AST on 03/22/1967

Kareem: 38 PTS, 23 REB, 11 AST on 04/13/1970 pic.twitter.com/gbNsK6OUtg

Mais ATTENTION, ce n’est pas comme si le pivot serbe était seul au monde. Ça vous parle Jamal Murray ? Oui, le meneur canadien a tout simplement pris feu dans des moments cruciaux de la série. Dans la première mi-temps du Game 3 par exemple, Jamal nous plante 30 pions sans forcer pour permettre aux Nuggets de résister aux assauts des Lakers. Certes, le MVP de cette série revient au final à Jokic mais si Murray lui avait piqué au buzzer, peu de gens auraient pu crier au scandale… D’autant plus lorsqu’on garde en tête son ultime performance dans cette série : son quatrième quart-temps dans le Game 2. Complètement dans la zone de la première à la dernière seconde avec 23 points à 6/7 au tir dont 4/5 du parking, 7/8 aux lancers, 3 rebonds et 2 steals. Si les Nuggets ont pu partir sereins en Californie c’est certainement grâce à lui alors on dit merci Jamal et on savoure les highlights :

23 POINTS IN THE FOURTH‼️

JAMAL MURRAY WENT OFF 🔥 pic.twitter.com/9gmhSXgAcq

Lorsque ce duo carbure sans accro, les fans des Nuggets peuvent dormir sur leurs deux oreilles : leadership exemplaire, lignes de stats de zinzin et un paquet bien visible dans le money time, Denver tient non pas un MVP mais deux, qu’on se le dise.