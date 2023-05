Cette nuit, les Nuggets ont à nouveau dégusté les Lakers, non sans se battre, mais au terme d’une prestation globale réussie. Le héros de la soirée pour les Pépites ? Jamal Murray. Auteur d’une première mi-temps tout bonnement exceptionnelle, il a permis aux siens de résister aux Angelinos en début de partie. En deuxième période, il a géré et apporté de précieux points pour tuer le match.

Quelle soirée pour Jamal Murray : 37 points, 7 rebonds, 6 passes à 15/29 au tir ! Tout a commencé de la plus belle des manières, dès le début de la rencontre. Le lieutenant premium de Nikola Jokic n’a pas mis longtemps pour préchauffer, assurant tout sur tout à son équipe. L’arceau fait la taille d’une piscine, et ce qu’on lui mette trois mains sur la truffe ou non. Défendu par LeBron James, il réussit souvent à prendre de vitesse le King, tout en profitant aussi d’écrans pour se retrouver face à D’Angelo Russell, véritable point faible défensif des Lakers. Au delà du scoring, son incandescence a permis d’ouvrir des boulevards à ses coéquipiers, souvent trouvés par un jeu collectif très bien huilé.

Jamal Murray finished with 37 points in Game 3 to put the Nuggets one win away from the NBA Finals 🎯 pic.twitter.com/KjLze9ZZ7W

May 21, 2023

D’ailleurs, le choix de Darvin Ham de doubler Jokic en défense a aussi été l’une des raisons du take over fou de Murray. Doubler sur un pivot qui passe comme un meneur de niveau All-NBA ? Nan, pas moyen, il trouve toujours le joueur libre. Et à la mi-temps, Jamal a déjà scoré… 30 points ! C’est la deuxième fois dans sa carrière, seuls Donovan Mitchell et Allen Iverson ont réussi à faire mieux avec trois exploits similaires. Une performance de haut vol donc, qui sera suivie par un troisième quart-temps très discret (0 points) avant de remettre un petit coup de collier en fin de quatrième quart, pour tuer le match. Après ses 31 points au Game 1 et ses… 37 au Game 2, le joueur confirme qu’il est la bête noire de Los Angeles. Cette nuit, la furia Murray a tout emporté. Notre coeur, un peu, les chances des Lakers d’aller en Finale NBA, très certainement. Et c’est bien avec ce sentiment de devoir accompli que le scoreur fou de Denver va dormir paisiblement.

Jamal Murray with a 30-piece in the FIRST HALF 😳

Nuggets lead Lakers 58-55 at halftime on ABC 🍿 pic.twitter.com/at3ZHIe4uj

May 21, 2023



