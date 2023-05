Encore une fois les Lakers y ont cru, longtemps. Cette fois-ci ils menaient même de 15 points à la mi-temps, cette fois-ci on partait même sur un classique de la part de LeBron James. Mais comme lors des trois premiers matchs, le rouleau compresseur s’est mis en route et rien ni personne n’a pu l’arrêter. Les Nuggets sont en Finales NBA !

56 saisons depuis la création de la franchise et après quatre échecs en Finales de Conférence (trois fois face aux Lakers), les Nuggets de Denver y sont enfin.

Meilleure équipe de l’Ouest durant la saison régulière, les Nuggets sont donc en Finale NBA, quoi de plus logique finalement. Le scénario de ce match ? Ni plus ni moins que la majorité des matchs de cette série face aux Lakers, à savoir une équipe qui y croit, et l’autre qui “sait”.

Cette nuit LeBron James a commencé par envoyer un message, un message royal. 31 points en première mi-temps, il n’avait jamais fait aussi bien en Playoffs, et donc un 73-58 en faveur des Lakers au moment de rejoindre les vestiaires. Darvin Ham avait décidé de se passer de Jarred Vanderbilt et D’Angelo Russell (lui faut qu’on en parle non ?) pour ce match si important, Rui Hachimura et Dennis Schroder devaient hachimurer et schroder à leur place, mais ce fut donc LeBron et personne d’autre qui prit les choses en main, malgré un énorme début de match de Kentavious Caldwell-Pope côté Colorado.

Jamais LeBron n’avait scoré autant dans une mi-temps d’un match de Playoffs.

Mais à moins quinze à la mi-temps, comment dire, on ne sentait pas vraiment la panique dans les yeux des Nuggets.

Et pour cause, très vite les hommes de Mike Malone mettent leur basket à plat, Aaron Gordon se farcit LeBron au propre comme au figuré et sort l’une de ses plus belles partitions au meilleur des moments. 22 points pour AG et une défense de damné, alors que pour la caution génie le duo Jamal Murray – Nikola Jokic se met en route et ne s’arrêtera plus. L’écart s’amenuise, LBJ met dix minutes à retrouver le cercle et Dennis Schroder ou Austin Reaves font ce qu’ils peuvent car Anthony Davis passe pour sa part une bien mauvaise soirée. Résultat des courses ? 36-16 au troisième quart, c’est plus les Nuggets c’est les Warriors de Denver.

Le dernier quart ? Il ne sera que confirmation de ce que l’on savait déjà, à savoir que les Nuggets sont une bien meilleure équipe que les Lakers en mai 2023. Nikola Jokic passe tout près de la correctionnelle en prenant deux fautes offensives mais en se voyant offrir par les refs le droit de rester sur le terrain pour la fin du match, les Lakers s’accrochent vainement mais on connait alors déjà la fin, c’est en tout cas le sentiment prédominant à ce moment-là. Le Joker claque un 3-points de l’espace sur la tête d’un AD qu’il aura graillé pendant quatre matchs, et sur la dernière possession du match Jamal Murray puis Aaron Gordon finissent le boulot en défense sur LeBron James.

Score final 113-111, la messe est dite comme dirait Edith de Metz, et cette vanne est aussi inédite que la présence des Nuggets en Finales NBA. LeBron James est en vacances, Nikola Jokic en mission, et les Nuggets au devant d’une bonne semaine de repos avant le Game 1 des Finales jeudi prochain, très probablement face à Miami. Quelle saison.