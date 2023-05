Arrivé à Los Angeles à la trade deadline, D’Angelo Russell voulait réécrire son histoire avec les Lakers, sa toute première franchise NBA. S’il a eu ses moments depuis février, DLo quitte surtout les Playoffs par la petite porte, comme l’an passé avec les Wolves. Pas top avant d’arriver sur le marché des agents libres.

Il y a un an, lors du Game 6 de la série entre les Wolves et les Grizzlies au premier tour, D’Angelo Russell avait été placé sur le banc dans le money-time au profit du meneur remplaçant Jordan McLaughlin. Cette nuit, dans un autre must-win game pour son équipe, DLo a une nouvelle fois été mis sur la touche, ne jouant que 15 minutes au total (pour 4 points) lors de la rencontre opposant les Lakers aux Nuggets.

Pour la faire courte, Russell n’est pas vraiment le genre de joueur sur lequel ses coachs comptent dans les moments importants.

La décision de Darvin Ham de remplacer D’Angelo par Dennis Schroder cette nuit n’avait rien d’illogique. Non seulement DLo était en grosse galère offensivement – 7 points de moyenne seulement à 29,6% au tir dont 14,3% à 3-points – mais en plus il était aussi ciblé en défense par l’attaque des Nuggets. On se souvient encore de la récente déclaration du joueur de Denver Bruce Brown : “Notre plan de jeu, c’était d’attaquer Russell sur chaque possession”. Ouch !

Bruce Brown said the Nuggets game plan was to attack D’Angelo Russell on every possession. pic.twitter.com/AzZ8ujYUMZ

— Basketball Forever (@bballforever_) May 18, 2023

C’est donc avec cette réputation de joueur injouable dans les grands matchs de Playoffs que D’Angelo Russell va arriver à la table des négociations cet été pour son futur contrat. Pas idéal, vous en conviendrez.

Pour rappel, DLo voit son deal de 117 millions de dollars sur quatre ans (signé en août 2019) expirer durant l’intersaison, et Russell sera donc agent libre dans quelques semaines. On imagine que son agent soulignera certaines des belles performances réalisées par son client face à Memphis et Golden State lors des deux premiers tours de Playoffs, mais c’est toujours difficile de contourner la dernière impression laissée sur les parquets.

En mars dernier, Russell avait indiqué sa volonté de rester à Los Angeles sur le long terme. Un intérêt qui semblait alors mutuel suite aux bonnes prestations du bonhomme juste après son arrivée à la deadline, reste à voir si c’est toujours le cas au vu de la sortie ratée de D’Angelo face aux Nuggets. Si oui, sur quel prix le joueur et la franchise californienne peuvent-ils s’entendre ? Cette saison, DLo touchait plus de 31 millions de dollars, un salaire que les Lakers (et sans doute aucune autre franchise) ne voudront clairement pas remettre sur la table pour le conserver, eux qui devront mettre le paquet pour conserver Austin Reaves. À un montant bien plus faible, pourquoi pas, mais on se dit que le dossier DLo est peut-être lié aussi à celui du meneur All-Star Kyrie Irving, également agent libre et potentiellement sur les tablettes de Los Angeles.

Kyrie in attendance for Game 4 in LA 🔥 pic.twitter.com/JBTlPHwOK4

— SportsCenter (@SportsCenter) May 23, 2023

Tout ça pour dire que l’avenir de D’Angelo Russell aux Lakers est aujourd’hui bien plus flou qu’il y a deux mois. Et au final, DLo pourrait repartir aussi vite qu’il est arrivé…