2014 est déjà assez loin, mais certains parents souffrent encore de cette époque car ils écoutent toujours leurs enfants massacrer “Libérée, délivrée” depuis qu’ils ont regardé la Reine des Neiges ensemble. Seulement deux mois après la sortie du film (t’as vu cette accroche), Carmelo Anthony décidait d’enflammer le Madison Square Garden en réalisant la meilleure performance au scoring de l’histoire des Knicks et du MSG.

Les Knicks sortent alors d’une bonne saison 2012-13 conclue par une élimination au second tour des Playoffs. Celle d’après est plus compliquée.

Début d’année 2014, New York compte seulement 15 victoires sur 42 rencontres. Carmelo Anthony essaie de tenir la maison à flot pour arracher les Playoffs fin avril mais la mission s’annonce difficile pour Melo, un peu trop seul. Parce que oui, Jason Kidd a pris sa retraite la saison passée et Amar’e Stoudemire passe plus de temps avec le kiné des Knicks que sur les parquets. Le 24 janvier 2014, New York reçoit les Charlotte Bobcats dans son antre, future équipe de Playoffs et sixième meilleure défense NBA cette année-là. Alors que sur le papier, ce match n’a rien de transcendant, Melo a décidé de transformer ce dernier en une rencontre mémorable en sortant la plus grande perf’ offensive de sa carrière.

That time Melo dropped a career-high 62 points in The Garden 🔥🔥🔥

Celebrating 7️⃣ | #STAYME7O pic.twitter.com/yMNWBgGZi9

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 22, 2023

62 points à 23/35 au tir dont 6/11 depuis le parking et un joli 100% aux lancers-francs. Le tout servi avec 13 rebonds en “seulement” 39 minutes, parce que le game a été plié tellement vite qu’on a eu le temps d’avoir un long garbage time.

Le coach des Knicks Mike Woodson aurait pu le faire rentrer à nouveau au quatrième quart-temps pour qu’il dépasse la barre des 70 puntos, mais le Pas-de-Calais (62, Pas-de-Calais, vous l’avez) c’était déjà bien assez pour une victoire en ère pré-tanking. Et les Bobcats avaient déjà assez morflé comme ça.

Michael Kidd-Gilchrist, connu pour sa gestuelle de tir dégueulasse mais bon défenseur, vient de se prendre sur la tête la plus grande performance au scoring de l’histoire des Knicks et du Madison Square Garden. ME7O, MKG, MSG,… Trop d’acronymes présents dans une histoire qui va rester dans les annales de la franchise de Manhattan et de cette salle mythique.

Une performance tout simplement historique, y’a pas d’autres mots disponibles dans le dico à part légendaire. Il faudra encore attendre pour voir un record comme celui-ci tomber. Mais en tout cas, comme disait Elsa en haut de sa montagne, les étoiles tendent les bras à Melo désormais, on attend juste les beaux hommages et les récompenses méritées pour l’ensemble de son œuvre.