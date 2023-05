Steve Nash a rencontré les Raptors pour le poste de coach

Depuis son licenciement des Nets en début de saison régulière, Steve Nash est resté discret. Mais son nom vient tout juste de ressortir puisque l’ancien MVP aurait discuté avec les Raptors pour prendre la succession de Nick Nurse sur le banc.

Après J.J. Redick, c’est un autre nom un peu inattendu qu’on retrouve dans les discussions concernant le prochain coach de Toronto.

Si l’on en croit Shams Charania de The Athletic, Steve Nash a en effet rencontré la franchise des Raptors tout récemment.

The Toronto Raptors met with Steve Nash to discuss their head coaching job, sources tell me and @joevardon. Nash, a Canadian basketball legend, had a .584 record (94-67) in two-plus seasons coaching the Nets. Toronto has had a wide-ranging coaching search.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 22, 2023

Un nom inattendu car on n’avait pratiquement pas de nouvelles de Nash depuis la fin de son expérience chaotique avec les Nets de Kyrie Irving et Kevin Durant en novembre dernier. Mais le lien entre Steve et la franchise des Toronto Raptors est évident.

L’ancien meneur MVP possède en effet la nationalité canadienne, il a grandi du côté de Victoria (capitale de la province de la Colombie-Britannique au Canada) et a été nommé officier de l’Ordre du Canada en 2007. Basketballistiquement parlant, Nash a représenté le drapeau canadien à plusieurs reprises lors de compétitions internationales (notamment aux Jeux Olympiques 2000 où il a été éliminé par la France en quart de finale) et a décroché deux médailles à la FIBA AmeriCup (une en argent et une en bronze). Nash est également devenu manager général de l’équipe nationale canadienne en 2012, avant de prendre un rôle de conseiller en 2019. Enfin, il faut savoir aussi que Stevie possède plusieurs investissements au Canada, lui qui est co-propriétaire de l’équipe de Major League Soccer de Vancouver depuis 2011.

ICYMI. Raptors interview Steve Nash for coaching vacancy. https://t.co/iEEgBcF7Ub pic.twitter.com/lhboWaxTyz

— Sam Amico (@AmicoHoops) May 23, 2023

Devenir l’entraîneur des Raptors, ce serait un joli signe du destin pour Steve Nash, et une belle opportunité pour lui de prouver que l’expérience compliquée à Brooklyn était liée avant tout à un environnement qu’on pourrait presque qualifier de toxique, plus qu’à des compétences limitées en tant que d’entraîneur.

Néanmoins, on rappelle que le boss des Dinos Masai Ujiri ratisse large aujourd’hui pour trouver le bon successeur à Nick Nurse. Plus d’une douzaine de coachs sont déjà passés par son bureau, et son entretien avec Steve Nash n’est peut-être qu’un moyen pour Masai de prendre la température, rien de plus.

L’avenir nous dira si la candidature de Nash est vraiment prise au sérieux ou pas.

Source texte : The Athletic