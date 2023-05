Dans un Game 3 dominé par les Nuggets, D’Angelo Russell a été transparent au pire des moments. Entre manque de responsabilité et manque d’adresse, on se situe largement dans le négatif en termes d’impact pour le meneur de Los Angeles… et ce depuis le début de la série.

Il est clair que Denver est la meilleure équipe de cette finale de Conférence : effectif plus profond, role players qui répondent présent dans les moments importants et des superstars au top de leur forme. Côté Lakers, là où les role players étaient bien meilleurs contre les Warriors, ils galèrent beaucoup plus contre Denver. D’Angelo Russell en est le symbole avec une nouvelle copie statistique digne des plus gros cancres de TTFL : 3 points, 3 rebonds, 4 passes, 3 pertes de balle à 1/8 au tir (1/6 à 3-points) en 20 minutes… Entre tirs pris à contretemps et d’autres grands ouverts, Russell n’a clairement pas été au niveau et s’est rapidement retrouvé sur le banc à remplir des cups de Gatorade pour les copains. Une tendance qui s’étend à l’ensemble de la série :

D’Angelo Russell this series:

Game 1: 8 Points, 4/11 FGM, 0/3 3PM

Game 2: 10 Points, 3/8 FGM, 1/5 3PM

Game 3: 3 Points, 1/8 FGM, 1/6 3PM pic.twitter.com/wSqc17RinH

— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 21, 2023

Après, si l’on se force à voir le positif, D’Angelo Russell a tout de même apporté de la création sur pick-and-roll pour Anthony Davis. Surement l’un des meilleurs partenaires du pivot californien pour le servir en action. Mais malgré cela, sans être capable de sanctionner par son shoot, il ne sert pas à grand chose sur le terrain… C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle Dennis Schroder est passé devant lui dans la rotation en jouant plus de minutes (24) au cours du match. D’autant plus que Schroder apporte déjà une meilleure défense sans ballon que D-Lo lorsqu’il s’agit de couper son défenseur des lignes de passe. On l’a vu par séquences embêter Murray de cette façon. Même Lonnie Walker a eu un temps de jeu significatif dans ce match pour essayer de pallier le manque d’adresse de son équipe. Si Darvin Ham a une fois de plus ouvert son banc dans cette partie, ce n’est certainement pas pour faire jouer tout le monde mais plutôt pour essayer de trouver des solutions à certains problèmes…

Nouvelle carotte pour D-Lo dans cette finale de Conférence alors que les Lakers ont besoin de lui pour faire la différence dans cette série. Elle parait si loin l’époque de Brooklyn quand on s’habitue à ces lignes de stats… Allez on décuve un bon coup et on se concentre pour le Game 4 !