Le money time des Lakers, un naufrage collectif qui coûte très cher

Malgré un Jamal Murray de feu, les Lakers pouvaient cette nuit gagner un match crucial pour leur avenir cette saison. Pourtant, ils n’ont rien pu faire face aux Nuggets dans le dernier quart, qui ont cravaché pour tuer le match à quelques minutes du terme. Des erreurs individuelles, mais aussi collectives.

À l’aube du dernier quart-temps, les Lakers ne sont menés que de deux points. Ils parviennent même à reprendre le commandement des opérations très brièvement, pendant le début de l’ultime période. Pourtant, ils vont ensuite encaisser un terrible 13-0 de la part des Nuggets, qui va non seulement mettre un terme au débat sur le vainqueur de la rencontre, mais qui devrait également tuer le suspense de cette série.

Rien ne présageait forcément une telle déroute, puisque le troisième quart-temps avait été loin d’être mauvais, même remporté par les Lakers. Anthony Davis en forme, Austin Reaves bien dans ses appuis niveau tir… et un duo qui a tracté Los Angeles, avec quelques bombinettes éparses mais bien utiles venues de LeBron James. Hélas, aucun des deux premiers cités n’a été particulièrement trouvé – ni même cherché – lors du dernier acte. Le jeu est brouillon, les possessions jouées trop vite. Chez les Nuggets, la recette est restée la même : défense solide, et surtout attaque acharnée, bien huilée. Les espaces sont pleinement exploités, la balle circule de manière très fluide et surtout… les 24 secondes de possession sont utilisées. Jamal Murray, Bruce Brown, Nikola Jokic et Michael Porter Jr s’en donnent à coeur joie, et en l’espace de deux minutes, les Angelinos sont à terre, avec neufs doigts de pied en vacances.

Reaves et AD avaient du rythme pendant le QT3. Ils avaient du contrôle, du momentum.

Aucun tir pour Reaves, rien à se mettre sous la dent ou presque pour AD pendant le QT4.

Quand Murray ou Jokic sont chauds, les Nuggets les servent.

On a ce qu’on mérite. https://t.co/IKoxhKciSf

Les quelques tirs restants sont pris avec un mélange d’urgence et de désespoir, ce qui – convenons le – n’est pas la meilleure manière pour que ça rentre. Rui Hachimura va forcer, tout comme LeBron, mais rien ne sera primé. Une nouvelle fois, un sentiment simple à la fin du match. Ces Nuggets sont tout simplement au dessus. Meilleurs dans le jeu, meilleurs dans le coaching. Et les Lakers, par deux fois, sont passés tout près d’inverser le momentum de la série. D’abord à Denver, lors du Game 1, puis lors de ce match, plutôt bien géré… jusqu’à cette fin foireuse. L’objectif désormais ? Essayer d’éviter l’humiliation, et prendre le Game 4 pour sauver l’honneur d’une franchise historique.