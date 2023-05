Après avoir fait le boulot à la maison, les Nuggets ont enchaîné en climatisant la Crypto.com Arena dans ce Game 3 de finale de Conférence Ouest ! Les Lakers ont sorti les muscles à la maison mais les hommes de Michael Malone étaient tout simplement trop forts… Terrible 3-0 pour les Angelinos qui partiront dès maintenant à Cancún au moindre faux pas !

Premier match en Californie dans cette série de Playoffs d’un niveau à la hauteur des attentes ! Le Game 3 d’une série a toujours une saveur particulière lorsqu’une équipe est menée 2-0 : d’un côté les Lakers sont dos au mur et n’ont pas le droit à l’erreur ; et de l’autre les Nuggets veulent mettre la tête sous l’eau des Angelinos pour avoir un matelas king size en menant 3-0. Alors certes on a spoilé l’issue de la rencontre, mais ça n’empêche pas de la raconter !

Premier coup d’œil aux 5 de départ : pas de changement pour les 2 équipes avec toujours Jarred Vanderbilt pour débuter la rencontre côté Lakers. Deux joueurs vont se distinguer dans ce début de rencontre avec un Anthony Davis qui va faire de gros dégâts dans la peinture et un Jamal Murray apparement toujours dans le money time du Game 2. Le meneur du Colorado va finir le premier quart-temps avec 17 points à 8/10 au tir ! Côté Lakers, on retrouve un basket très agressif porté par Davis qui va chercher des fautes à l’intérieur en jouant sur les lacunes défensives de Jokic. Mais les Nuggets vont faire la différence dans ce quart-temps avec du jeu rapide lorsque Davis est en retard sur le repli défensif : 32-20 après 12 minutes de jeu.

Dans le deuxième quart, les Lakers continuent d’être agressif en revenant très vite à 6 points : Lebron exploite parfaitement une défense de zone qui va repartir aussi vite qu’elle est arrivée après un temps-mort. Los Angeles est porté par un Austin Reaves adroit (15 points dans le quart-temps) et juste dans ses choix pour maintenir le flow offensif des Lakers. En plus de ça, l’agressivité des Angelinos parvient à provoquer la 3ème faute du pivot serbe qui passe à travers de sa première mi-temps (5 points à 2/8 au tir !). Mais en face, Murray est toujours dans la zone : le meneur va finir sa mi-temps à 30 pions… 30 pions essentiels à Denver qui permettent de garder l’avantage face au coup de chaud des Lakers . 58-55 en revenant au vestiaire.

Ce début de deuxième mi-temps est clairement à l’avantage des Lakers. Avec un Anthony Davis omniprésent en attaque et en défense, les hommes de Darvin Ham reviennent au score en profitant de la panne d’adresse passagère de Denver. Mais l’évènement clé du troisième quart-temps arrive à la 7ème minute : Nikola Jokic commet sa quatrième faute. Fait de match tellement important qu’il sera challengé par Michael Malone mais en vain… Denver doit finir le troisième quart-temps avec son franchise player sur le banc… Sans Jokic en attaque, toute la défense se concentre sur l’homme en surchauffe, à savoir Jamal Murray. Il y a donc beaucoup moins d’espaces et de possibilités de création avec peu de tirs ouverts. On se retrouve dans une situation où les role players doivent élever leur niveau de jeu donc sans surprise… ils élèvent leur niveau de jeu. Porté par un Michael Porter Jr., un Bruce Brown mais surtout un Kentavious Caldwell-Pope en facteur X, Denver relève le défi du quart-temps en restant devant (84-82) !

Dans le dernier quart, Jokic revient et ça fait beaucoup de bien à l’attaque qui retrouve ses décalages habituels : plus besoin d’exiger l’exploit par manque de création. Denver va profiter des prises à 2 sur Jokic pour aligner les bombinettes à 3-points. On assiste à une domination offensive à sens unique, avec un run crucial qui laissera des traces aux Lakers : 13-0 entre la 7ème et la 5ème minute. Malgré des Lakers toujours aussi agressifs et portés par un Anthony Davis qui finira avec 28 points, 18 rebonds à 11/18 au tir, les Lakers ne parviennent pas à revenir en fin de match avec une sélection de tir un peu hasardeuse sans grande création… Jokic portera son équipe dans ce dernier quart-temps avec 15 pions pour finir à 24 points, 6 rebonds, 8 passes à 9/19 au tir. Mais le héros de ce Game 3 est de nouveau Jamal Murray avec une ligne de stats de pur leader : 37 points, 7 rebonds, 6 passes, 2 interceptions à 15/29 au tir !

Ce Game 3 est une nouvelle démonstration de la profondeur d’effectif de Denver. Même lorsque Jokic n’est pas là, les role players élèvent leur niveau de jeu quand on a besoin d’eux. Les Lakers vont devoir réaliser ce qui n’a jamais été fait : revenir d’un 3-0 en Playoffs. Alors même si impossible ne rime pas avec LeBron James, il y a de quoi se faire des soucis pour les Angelinos…