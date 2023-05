Hier, on a eu la tristesse d’apprendre la retraite de Carmelo Anthony. Et quand on regarde sa carrière sur un bout de papier, celle-ci ressemble pas mal à la collection des Martine. Hein ? Si si.

Plusieurs épisodes différents, avec FIBA Melo qui visite le monde ou encore Hoodie Melo sur la fashion week des parquets, et désormais on nous tease… Porno Melo ? Oulah, des explications s’imposent.

Quand on est basketteur professionnel et que la carrière est plus proche de la fin que du début, on commence fortement à réfléchir à ce qu’on pourrait faire après pour rester actif. Certains en Europe sont prêts à reprendre ou finir leurs études, mais aux États-Unis et dans le cas de ces gars qui ont reçu de belles paies tout au long de leur temps en NBA, il est davantage question de rester actif en trouvant quelque chose qui les anime tout autant.

Le rapport avec Carmelo Anthony ? CamSoda, un site de webcams pour adultes, serait prêt à offrir un beau pactole à Carmelo pour un métier assez cocasse : consultant pour films pornographiques. Son travail consisterait à renseigner les équipes du site pour la création d’un film porno sur un “bateau-banane”, en écho avec l’épisode du banana boat et de ce quatuor légendaire qu’il forma jadis avec LeBron James, Dwayne Wade et Chris Paul. Et vu qu’on ne fait rien dans la finesse chez CamSoda (logique), l’offre d’emploi a été faite au principal intéressé via un communiqué de presse bourré d’analogies et de belles métaphores.

Ce dernier a été partagé par Fred Katz de The Athletic sur Twitter, et Charles Baudelaire n’a que bien se tenir.

I just received a press release in my email from a porn site, CamSoda, that is publicly offering the recently-retired Carmelo Anthony a job as "Chief Ball Officer." They included their recruitment letter to Melo in the email. Here it is:

(No, I didn't make this up.) pic.twitter.com/ZSDKkHDIx0

— Fred Katz (@FredKatz) May 22, 2023

“Cher Carmelo Anthony, Félicitations pour votre retraite ! Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as accompli sur le parquet.

Maintenant que tu as du temps libre, j’aimerais te proposer d’être le “Chief Ball Officer” (CBO) de CamSoda, un site de webcams pour adultes. Au cours de tes 19 années de carrière, tu as tapé en bas, tu es allé directement au trou, tu as pénétré au milieu et tu as été l’un des meilleurs manieurs de ballon de la ligue. On peut dire que tu connais le ballon et le ballon ne ment pas. En tant que CBO, vous seriez le fer de lance du recrutement de modèles. Nous aimerions également vous consulter sur une scène de “bateau-banane” que nous aimerions tourner cet été. En échange d’une année complète en tant que CBO, nous vous indemniserons à hauteur de 250 000 dollars. Contactez-moi dès que possible et nous pourrons discuter plus en détail de ce rôle.

J’ai hâte d’avoir de vos nouvelles. #STAYME7O Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées,

Darn Parker

Vice-président, CamSoda”

Une nouvelle carrière de presque scénariste de films pornographiques ? Pas sûr que ce soit la suite la plus logique pour Melo. Mais si cela anime son après-carrière tout en lui permettant de prendre un quart de million de dollars, pourquoi pas. Ce qui est sûr déjà, c’est que CamSoda a probablement déjà bien profité de la retraite de Carmelo Anthony pour attirer de nouveaux visiteurs.