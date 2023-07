Frustré par le refus des Sixers de lui offrir le contrat long terme qu’il recherche, James Harden a demandé son transfert cet été. Une demande qu’il a réitérée tout récemment, mais ce n’est pas pour autant que Daryl Morey va s’exécuter. Le président des opérations basket de Philadelphie demande en effet une grosse contrepartie en échange du Barbu.

Quand Daryl Morey est arrivé à Philadelphie fin 2020, il n’avait qu’un objectif en tête : construire la meilleure équipe possible autour du franchise player Joel Embiid pour aller gagner le titre NBA. Presque trois ans plus tard, cet objectif n’a pas changé.

C’est donc tout naturellement que le boss des Sixers attend une contrepartie à la hauteur du joueur qu’est James Harden, meneur All-Star qui tournait à 21 points, 6 rebonds et presque 11 passes cette saison.

“Si on ne reçoit pas un très bon joueur (en échange d’Harden) ou quelqu’un qui peut devenir un très bon joueur, alors on ne fera pas le trade. […] On doit s’assurer que Joel Embiid, qui est l’un des meilleurs joueurs sur Terre, possède un excellent lieutenant.” – Daryl Morey (97.5 The Fanatic, via ESPN)

Possédant une relation de longue date avec James Harden, Daryl Morey espère toujours que le Barbu change d’avis et revienne sur sa demande de transfert pour continuer de vouloir défendre les couleurs de Philly. Mais cette relation semble aujourd’hui fracturée, et on voit donc mal Harden revenir sur sa position. Cela promet des turbulences chez les Sixers jusqu’à ce que ce potentiel transfert ne tombe. Néanmoins, cela n’a jamais fait peur à Morey.

On sait à quel point Daryl est dur en affaires, et il a montré lors de la saga Ben Simmons qu’il était prêt à attendre des mois pour obtenir la contrepartie qu’il souhaite, quitte à rendre le climat autour de la franchise inconfortable. Ironiquement, cette contrepartie se nommait James Harden, qui souhaite à son tour faire ses valises. La différence entre les deux dossiers, c’est que le Barbu entre dans sa dernière année de contrat avant de devenir agent libre. On peut donc penser que la trade deadline de février 2024 représentera le dernier délai pour un transfert d’Harden, car Morey ne voudra sans doute pas prendre le risque de perdre Ramesse sans aucune contrepartie durant l’été qui suit. À moins qu’il aille jusqu’au bout avec son chouchou, c’est pas impossible non plus…

Daryl Morey told 97.5FM in Philly that James Harden "does prefer to be somewhere else… I’m attempting to honor that."

"If we don’t get either a very good player or something that we can turn into a very good player then we’re just not going to do it." https://t.co/mepFHId55S

— Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) July 18, 2023

On verra ce que l’avenir nous réserve dans ce dossier, mais à l’heure actuelle il n’avance pas vraiment.

Si James Harden a indiqué sa forte volonté de rejoindre les Clippers pour retrouver son ancien copain de Houston Russell Westbrook, la franchise de Los Angeles n’a pas l’air très motivée à l’idée de lâcher une grosse contrepartie pour le récupérer. Selon Sports Illustrated, les Clippers sont intéressés mais ne veulent pas sacrifier Terance Mann ou du premier tour de draft pour acquérir ses services…

Morey se dit prêt à “honorer” la demande de James Harden, mais pas à n’importe quel prix. S’il obtient un joueur solide en contrepartie, ou alors un capital draft suffisant pour pouvoir choper un mec calibre All-Star dans un autre transfert, Daryl appuiera sur le bouton “échange”. Dans le cas contraire par contre, faudra s’armer de patience.

Source texte : 97.5 The Fanatic (via ESPN), Sports Illustrated