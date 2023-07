Nerlens Noel rejoint les Kings pour un an et 3,1 millions de dollars

Les Kings de Sacramento renforcent leur secteur intérieur en s’offrant les services de Nerlens Noel. L’intérieur passé par les Pistons puis les Nets cette saison va apporter un peu de profondeur derrière Domantas Sabonis.

L’effectif de Sacramento s’étoffe. Après une saison historique avec un retour en Playoffs après 17 ans de disette, les Kings renforcent leur secteur intérieur en recrutant Nerlens Noel. L’information est tombée en fin de soirée hier par l’intermédiaire d’Adrian Wojnarowski. C’est un deal d’un an pour 3,1 millions de dollars.

Free agent C Nerlens Noel has agreed on a one-year, $3.1M deal with the Sacramento Kings, his agent @georgelangberg of GSL Sports Group tells ESPN. Noel gives the Kings a defensive presence in the frontline rotation.

Nerlens Noel sort d’une saison chez les Pistons puis les Nets avec peu de matchs (17) et un temps de jeu très limité (11,5 minutes en moyenne par sortie). Les Kings lui offrent la possibilité de se “relancer” pour faire souffler, en compagnie d’Alex Len, l’intérieur à tout faire Domantas Sabonis. Une belle occasion pour lui de montrer ses qualités de dissuasion sous le cercle et d’évoluer dans un effectif ambitieux qui ne compte néanmoins pas énormément de profil défensif comme le sien. Len, le troisième pivot de métier de Sacto, n’étant pas un intérieur aussi fiable défensivement que Noel.

Source texte : ESPN