Damian Jones signe à Sacramento jusqu’en 2022 : et le pivot redonna soudain plein d’espoirs aux Kings (non)

Woj Bomb confirmée du côté de Sacramento : Damian Jones s’est engagé avec les Kings jusqu’à la fin de la saison 2021-22. Le pivot de 25 ans obtient enfin un CDD longue durée en NBA, et va pouvoir progresser dans une équipe en CDI à la 12è place de la Conférence Ouest.

Après une pige aux Suns et aux Lakers cette saison, Damian Jones peut enfin poser ses valises plus de deux mois quelque part. Les Kings, avec qui il avait successivement signé deux contrats de dix jours depuis le 7 avril, viennent de mettre sur la table un autre contrat accepté par le bonhomme de 2m11, cette fois-ci jusqu’à la fin de la saison 2021-22. Le bon soldat en sortie de banc a convaincu la franchise californienne sur les six matchs qu’il a disputé sous le maillot des Rois où il tourne à 3,8 points, 2,9 rebonds et 0,7 block en 15,5 minutes de moyenne.

The Sacramento Kings are signing center Damian Jones for the rest of the season plus 2021-2022, sources tell ESPN. Kings will waive forward Chris Silva. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 27, 2021

« Il est actif. Il est grand. Il attaque le cercle, c’est ce que nous recherchons. Le front office et moi parlons tout le temps et j’ai donné mon avis sur lui. On lui a donné une opportunité et il a fait du très bon travail. » – Luke Walton, entraîneur des Kings, en conférence de presse après la victoire face à Dallas (113-106).

Sélectionné 30è de la Draft 2016 par les Warriors, Jones avait ensuite jonglé jusqu’en 2019 entre des apparitions avec Golden State mais aussi avec les Warriors de Santa Cruz, l’équipe de G League affiliée à la franchise de San Francisco. Sa plus grosse saison dans la Grande Ligue s’est faite dans la foulée avec 55 matchs en 2019-20 pour les Hawks et 5,6 points, 3,7 rebonds au compteur. Alors qu’à l’aube de la saison actuelle, il pensait enfin trouver son cocon en rejoignant pour deux ans les Suns, mais ces derniers l’ont coupé fin février et DJ a quand même pu retrouver du temps de jeu lors de huit matchs avec les Lakers. Le voici désormais 384 miles plus haut, chez les Kings, d’ores et déjà de manière définitive jusqu’à la fin de la saison et pour ceux qui auraient vécu dans une grotte ces derniers mois, la saison des Kings devrait prendre fin dans douze matchs sauf série incroyable de victoires et effondrement de Golden State pour hériter de leur ticket pour le Play-In. A noter que Sacramento a dû faire des choix, et la signature de Damian Jones rime avec la fin de l’aventure pour le poste 4-5 Chris Silva.

Damian Jones plays TOUGH 😤 pic.twitter.com/vqbB1QX0i0 — Kings on NBCS (@NBCSKings) April 27, 2021

Un nouveau bagarreur dans la raquette des Kings, qui vont avoir du temps pour l’affiner d’ici la fin de la saison et le début de la prochaine. 2m11 et 111 kilos, ça sert toujours et il va donc falloir l’aider à les utiliser. 132 matchs pour l’instant en NBA pour Damian Jones, on attend de voir ce dont est capable à l’avenir ce garçon sérieux.

Source texte : The Sacramento Bee