Nerlens Noel et Neemias Queta coupés par les Kings

Plus de dix jours après la signature de JaVale McGee, les Kings ont décidé de faire le tri au sein de leurs intérieurs. Ainsi, Nerlens Noel et Neemias Queta ont été coupés du roster.

La reprise de l’entraînement approche à grands pas et les Kings n’ont visiblement pas envie de se retrouver avec une armée de pivots au moment d’enfiler les chasubles. Avec Domantas Sabonis, Alex Len, Nerlens Noel et Neemias Queta, le roster était déjà bien garni au poste 5. Sauf que depuis, JaVale McGee a été libéré par Dallas et les Kings ont sauté sur l’occasion pour ajouter le triple champion NBA à leur roster. Cinq joueurs au poste 5, ça fait vraiment beaucoup et la direction a donc dû se résoudre à trancher dans le vif.

The Kings’ center position is set for the season now: All-Star Domantas Sabonis, Alex Len and McGee. https://t.co/yFMaGf8XSn

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 12, 2023

Selon ESPN et le pape du scoop, Adrian Wojnarowski, Sacramento a donc libéré Nerlens Noel et Neemias Queta. Les contrats des deux joueurs n’étaient que partiellement garantis ce qui a facilité la manœuvre. Les deux hommes se retrouvent donc libres à une quinzaine de jours de la reprise. Il sera intéressant de voir si d’autres franchises leur offrent un deal pour se faire une place au camp d’entraînement par exemple.

Les Kings ont désormais trois intérieurs pour gérer les minutes au poste 5. Domantas Sabonis sera évidemment le titulaire au poste pour aller manger ses 35 minutes par soir. Derrière, Mike Brown va faire jouer la concurrence entre Alex Len et JaVale McGee. L’expérience du second pourrait faire la différence, d’autant qu’il connait parfaitement Mike Brown pour l’avoir côtoyer pendant deux ans du côté des Golden State Warriors (Brown était alors l’assistant de Steve Kerr).

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN