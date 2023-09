JaVale McGee signe pour un an avec les Kings

Récemment coupé par les Mavericks, JaVale McGee était pisté par les Sacramento Kings ces derniers jours. Une affaire qui vient de se conclure puisque le pivot vétéran débarque bien dans la capitale californienne.

Ça y est, JaVale McGee est de retour dans l’Etat doré.

Après des passages à Golden State et aux Lakers, où il a à chaque fois récolté une ou plusieurs bagues de champion (2017, 2018, 2020), McGee a donc décidé de s’engager avec les Sacramento Kings si l’on en croit Chris Haynes de Bleacher Report. L’insider Adrian Wojnarowski (ESPN) a apporté quelques précisions en disant qu’il s’agit d’un contrat d’un an au minimum vétéran.

Free agent center JaVale McGee will sign with the Sacramento Kings, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/yxI1wj9xFH

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 31, 2023

Chez les Kings, JaVale McGee va venir ajouter de la profondeur sur le poste 5, où il apportera une option supplémentaire au coach Mike Brown (qu’il connaît bien de ses années Golden State) en compagnie des Alex Len, Nerlens Noel ou encore Neemias Queta (contrat partiellement garanti). Renforcer le secteur intérieur était l’une des priorités à Sacramento durant l’intersaison après les départs de Richaun Holmes et Chimezie Metu. La rotation semble désormais complète.

Pour JaVale, c’est un nouveau challenge intéressant de sa carrière, lui qui débarque dans une franchise qui vient de retrouver les Playoffs après plus de 15 ans de misère et où il y a désormais de très bonnes vibes. Le pivot de 35 balais va tenter d’y apporter son expérience, ses qualités athlétiques, et sa production sous les panneaux, même s’il sort de sa saison la plus faible en matière de stats (4,4 points, 2,5 rebonds), lui qui était sorti de la rotation des Dallas Mavericks l’an passé.

Deal gagnant-gagnant en perspective ?

__________

Sources texte : Bleacher Report / ESPN