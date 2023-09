Après un rapide coup d’oeil aux classements des Groupes I, J, K et L, puis un autre au programme du jour, quelque chose frappe immédiatement les esprits dotés de logique : on peut connaitre les huit quarts de finaliste de la Coupe du Monde 2023… dès ce soir. Vous y croyez vous ? Allez, explication avant le début des matchs à 10h.

Le programme

Tous les matchs sont à suivre en direct sur beIN Sports ou le FIBA Pass

10h : Serbie – Italie

10h30 : Allemagne – Géorgie

10h40 : Team USA – Monténégro

11h45 : Espagne – Lettonie

14h : République Dominicaine – Porto Rico

14h10 : Slovénie – Australie

14h40 : Lituanie – Grèce

15h30 : Canada – Brésil

Rappel des classements

Le constat ? La mise en place du format de la compétition fait que chaque équipe à 3-0 rencontre une équipe à 2-1, de facto sensée être moins forte car déjà défaite une fois. Quelques doutes subsistent, Slovénie vs Australie, République Dominicaine vs Porto Rico voire Lituanie vs Grèce peuvent envoyer un peu de bois, mais en cas de victoires des favoris… on connaitra donc ce soir les huit qualifiés pour les quarts, sans pour autant connaitre le bracket puisque la dernière journée du second tour (dimanche) définira les places 1 et 2 de chaque groupe et donc les affrontements du tableau final.

Voilà pour les enjeux du jour, avec huit matchs qui peuvent très vite transformer cette journée en masterpiece à la sauce FIBA. Et vous, vous attendez quoi comme surprise aujourd’hui ?