Arrêté à New York suite à une plainte de sa petite-amie Kysre Gondrezick (joueuse WNBA), le joueur des Rockets Kevin Porter Jr. est accusé de violences conjugales. Dans la nuit, les médias sur place ont pu accéder au dossier, et rien n’est de nature à rassurer quant aux actes pour lesquels le garçon est poursuivi.

On préfère vous prévenir à l’avance, les derniers détails sont assez glauques.

Les médias américains ont réussi à se saisir de la plainte déposée contre Kevin Porter Jr, interpellé ce lundi à New York par la police pour des faits suspectés de violences conjugales. Ce que le Houston Chronicle et le NY Post ont pu notamment découvrir dans les déclarations de la petite amie du joueur ?

Selon la victime, le joueur des Rockets aurait été violent au point de la frapper dans son sommeil avec les poings fermés, provoquant une coupure au niveau de l’arcade et des bleus au visage. Ce n’est pas tout, puisque le rapport fait état d’une tentative d’étranglement, ce que les examens de l’hôpital ont prouvé puisque Gondrezick souffre d’une fracture au niveau de la vertèbre cervicale. Contacté par le Houston Chronicle, l’avocat de KPJ n’a pas souhaité donner suite aux questions du média local texan. Le joueur a été remis en liberté après le versement d’une caution de 100 000 dollars, mais a été obligé par les autorités à rester loin de sa petite-amie.

De son côté, la NBA a indiqué via l’un de ses porte-paroles que la Ligue réunissait à l’heure actuelle des informations relatives à l’affaire, et a rappelé qu’en attendant toute décision de la NBA, les Rockets n’étaient pas autorisés à prendre quelconque sanction contre Kevin Porter Jr.. Pour autant, Adrian Wojnarowski a expliqué hier que l’avenir du joueur en NBA avait pris énormément de plomb dans l’aile, et qu’Adam Silver pourrait décider de le suspendre tant que l’affaire n’est pas résolue.

Porter Jr est appelé à comparaître devant le tribunal de New York le 16 octobre prochain.

Malika Andrews e Woj comentaram sobre o caso de agressão de Kevin Porter Jr agora pouco no NBA Today na ESPN.

Woj disse que é difícil acreditar que depois do ocorrido KPJ tenha ainda espaço no Rockets e na NBA como todo. pic.twitter.com/lmsdoSl8Uh

Sources texte : Houston Chronicle, ESPN, New York Post