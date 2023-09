À quelques jours de la reprise du Championnat de France de basket, tour d’horizon maison des 18 équipes qui s’affronteront lors de la saison 2023-24. Au menu du jour, le Paris Basket, plus communément appelé « l’antagoniste préféré de ton antagoniste préféré ».

On pensait que le Paris Basket était un club créé par un BDE d’école de commerce en proie à une deadline pour son projet de fin d’étude, mais l’aventure prend une tournure trop sérieuse pour vérifier cette théorie. En cinq ans d’existence, l’institution revendiquée par la ville de Paris est déjà en chasse d’une qualification pour les Playoffs de l’élite, ainsi que d’un premier titre européen. Les fondations sont encore fragiles : instabilité des infrastructures avec un changement de salle prévu pendant la saison 2023-24, Gauthier Denis en seul “rescapé” de la montée du club, turnover important dans le staff. Cependant, rien d’illogique aux premiers jours d’un projet neuf. Pour son club, David Kahn – ancien président des opérations basket de Minnesota – ambitionne l’EuroLeague. Comme évoqué plus haut, la future Adidas Arena sera un atout majeur pour convaincre l’élite européenne. 8000 places en configuration basket. Nadir Hifi et ses coéquipiers s’y installeront définitivement le 11 février 2024. Alors oui, c’est instable. Le club change déjà de salle en seulement cinq ans d’existence. Mais en même temps, difficile de recevoir les fans du Pana ou du Fener à Carpentier. Un peu de standing messieurs. En ce point, Paris est sur le bon chemin.

« Demandez aux équipementiers, à la NBA, à l’Euroligue, à la FIBA. Tous vous diront que la ville de Paris est l’épicentre du basket européen. Cette Adidas Arena sera l’épicentre de l’épicentre. Le Paris Basketball va y jouer 35 matchs par an. Et un jour, peut-être, une équipe féminine. L’Adidas Arena sera la destination numéro 1 pour tous les amoureux de basket, où toutes les équipes françaises rêveront de jouer. » – David Kahn, Président du Paris Basketball

Les résultats de la saison dernière :

Championnat de France : 9e de saison régulière

Coupe de France : éliminé en 1/16e de finale par Antibes (95-84)

EuroCup : éliminé en 1/4 quart de finale par Gran Canaria (104-74).

Les départs :

Will Weaver (NBA)

Juhann Begarin (JSF Nanterre)

Jeremy Evans (Al-Manama, Bahreïn)

Mael Hamon-Crespin (Saint-Chamond)

Chris Goulding (Melbourne, Australie)

Ismael Kamagate (Olimpia Milan, Italie)

Killian Malwaya (prêté à Evreux)

Kyle Allman Jr. (Darussafaka, Turquie)

Aamir Simms (Venise, Italie)

Dustin Sleva (Murcie, Espagne)

Axel Toupane (Boulogne-Levallois)

Tyrone Wallace (Turk Telekom, Turquie)

Amar Gegic

Les recrues :

Nadir Hifi (Le Portel) jusqu’en 2026

Tuomas Lisalo (entraîneur, Bonn, Allemagne)

Michael Kessens (Bonn, Allemagne) jusqu’en 2024

Leon Kratzer (Bonn, Allemagne) jusqu’en 2024

Enzo Shahrvin (Pau-Lacq Orthez) jusqu’en 2026

Tyson Ward (Bonn, Allemagne) jusqu’en 2024

Collin Malcolm (Bonn, Allemagne) jusqu’en 2024

Mikael Jantunen (Trevise, Italie) jusqu’en 2024

Sebastian Herrera (Bonn, Allemagne) jusqu’en 2025

T.J. Shorts (Bonn, Allemagne) jusqu’en 2024

Bandja Sy (Boulogne-Levallois) jusqu’en 2025

L’effectif complet (connu à ce jour) pour la saison 2023-24 :

Meneurs : T.J. Shorts

Arrières : Nadir Hifi, Collin Malcolm, Tyson Ward

Ailiers : Sebastian Herrera, Mikael Jantunen, Gauthier Denis, Mohamed Diawara

Ailier-forts : Bandja Sy, Enzo Shahrvin

Pivots : Michael Kessens, Leon Kratzer

Le joueur à suivre :

Hifi c’est vraiment Paris ?

C’est ce que nous allons voir. Après un été aussi chargé que brillant (MVP du Quai 54, MVP – dans nos cœurs – de l’Adidas Eurocamp) Nadir Hifi s’installe pour trois saisons à Paris. Ce qu’on lui a promis ? Sûrement l’EuroLeague. Ce qu’il leur a promis ? Probablement 16 à 20 points de moyenne, et un sens du spectacle qui colle à l’ADN du club juvénile. Sur le papier, le featuring est parfait, mais le championnat de France – de par l’expérience de ses joueurs et la coriacité de ses équipes “poil à gratter” – a déjà mis en difficulté certains talents bruts (Killian Hayes, Matthieu Gauzin…). Il existe un monde dans lequel Nadir Hifi, déstabilisé loin de ses bases établies au Portel, se rétame et quitte le club avant le terme de son contrat. Il existe aussi un monde dans lequel le Franco-Algérien – libre de ses choix offensifs – claque 35 points sur Monaco et place le Paris Basket sur la carte européenne. Vous l’aurez donc compris, la saison individuelle de Nadir Hifi ne concerne pas que le joueur et son futur. Elle dictera le virage pris – ou non – par le Paris Basket, quelques mois avant de, pourquoi pas, décrocher une wild card définitive pour l’EuroLeague ?

◼️◻️◻️◻️- 0’

Fin du premier QT !

Paris 29

BCM 11

📊 7 points pour @NadirHifi meilleur scoreur 👀 pic.twitter.com/DahimLwsag

— Paris Basketball (@ParisBasketball) September 3, 2023

Les compétitions à venir en 2023-24 :

Championnat de France

Coupe de France

EuroCup

Les dates importantes de la première partie de saison :

Paris – Alytus Wolves (EuroCup) le 3 octobre 2023

Paris – Mets 92 (Championnat de France) le 8 octobre 2023

London Lions – Paris (Championnat de France) le 24 octobre 2023

Monaco – Paris (Championnat de France) le 2 décembre 2023

Paris – ASVEL (Championnat de France) le 9 décembre 2023

Le calendrier complet de Paris la saison prochaine

L’effectif est profond, il ressemble surtout à celui de Bonn la saison passée. Pourquoi – et comment – le Paris Basket a-t-il signé cinq joueurs et le coach de l’équipe Allemande ? On ne sait pas. Mais l’idée est probablement Bonn : à la mène, T.J. Shorts sort de la meilleure saison de sa carrière, lors de laquelle il a été élu MVP du championnat allemand ET de la Ligue des Champions (BCL). On parle donc de l’un des tous meilleurs gestionnaires/scoreurs d’Europe, qui aurait pu s’engager avec une équipe d’EuroLeague, mais qui a préféré répondre favorablement au projet du Paris Basket. Un indice de plus vers une wild card en EuroLeague pour la saison 2024-25. En attendant, une énorme première partie d’exercice attend les Parisiens de Tuomas Lisalo : neufs matchs sur le mois d’octobre, téma le rythme NBA.

Le Paris Basket prépare son envol pour l’EuroLeague, attention – tout de même – à ne pas se rétamer à l’étage inférieur. Il reste des matchs à prendre et des instances à convaincre pour obtenir ce que David Kahn a toujours convoité.

Source effectifs : Basket Europe