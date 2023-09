À quelques semaines de la reprise du Championnat de France de basket, TrashTalk tour d’horizon des 18 équipes qui s’affronteront lors de la saison 2023-24. Au menu du jour ? La Chorale de Roanne, sans Clément Mathieu mais avec Antoine Diot et Jean-Denys Choulet. Preview ? Preview !

Roanne, place forte du basket français. Oui, même si dans les hauteurs du 42 la connexion Internet n’est pas toujours au rendez-vous. Du titre de champion en 59 à celui de 2007 avec les fantastiques Salyers et Spencer ou le tout jeune Pellin, en passant par les années Alain Gilles, la Chorale et le championnat ont bâti une solide relation. De retour dans l’élite depuis 2019 avec un duo qui avait fait ses preuves lors de la décennie précédente (Brochot au bureau, Choulet sur le banc), les Roannais veulent désormais s’implanter durablement au plus haut niveau.

Les résultats de la saison dernière :

Championnat de France : onzièmes, avec 15 victoires et 19 défaites

Coupe de France : défaite en 8èmes de finale face à l’ASVEL (89-88)

Les départs :

Ronald March (Prometey)

Stefan Moody (BC Igokea)

Kyle Foster (Oldenbourg)

Silvio De Sousa (Aris Salonique)

Isaiah Ross (Trepca)

JaKeenan Grant (Be’er Sheva)

Arthur Bruyas (Pau)

Henri Drell

Renathan Ona Embo

Les arrivées :

Kellan Grady (Grand Rapids Gold, G League)

Antoine Diot (ASVEL)

Lewis Sullivan (Split)

Cyril Langevine (Vérone)

Tavian Dunn-Martin (Sentjur)

Jordan Tucker (Chernomorets Burgas)

Anthony Tsegakele (Canada)

E.J. Anosike (Texas, G League)

L’effectif actuel :

Meneurs : Tavian Dunn-Martin, Antoine Diot et Alexandre Bouzidi

Arrière : Kellan Grady et Anthony Tsegakele (pigiste)

Ailiers : Jordan Tucker, Kadri Moendadze et Maxime Roos (blessé)

Ailiers-forts : Lewis Sullivan et E.J. Anosike

Pivots : Yannis Morin et Cyril Langevine

Coach : Jean-Denys Choulet

Beaucoup de mouvement cet été non loin de Charlieu. Parmi les arrivées ? Celles du meneur Dunn-Martin et, surtout, du presque local de l’étape Antoine Diot pour encadrer le jeune Bouzidi à la mène. Maxime Roos est du genre malchanceux et n’en finit plus avec les bobos alors JDC et son staff ont comme deuxième métier “dénicheurs de remplaçants”, ce qui a engendré l’arrivée danns les ailes d’Anthony Tsegakele, alors que le poste 5 sera constitué de deux profils potentiellement complémentaires avec le grand Yannis Morin et la bestiole Cyril Langevine, entrevu dans des joutes suédoises, polonaises ou italiennes ces dernières années. Un groupe dont coach Choulet dit en tout cas le plus grand bien, parait même que ces messieurs demanderaient du rab de barbecue, si ça c’est pas une preuve d’un groupe qui vit bien…

Le joueur à suivre : Antoine Diot

Certes, il n’a plus 20 ans. Il en a d’ailleurs vachement plus que 30. Mais incontestablement, l’apport du Bressan Antoine Diot sera l’une des clés de la saison roannaise. Apport sur le terrain, on parle toujours de l’un des meilleurs JFL à son poste, mais apport dans le vestiaire, le gars est champion d’Europe ne l’oubliez jamais, et apport en cuisine car lui seul dans l’effectif roannais peut vous donner l’adresse de l’usine Bresse Bleu et la recette du poulet aux morilles. Plus sérieusement, à 35 ans en janvier Antoine s’offre probablement l’un de ses (son ?) derniers défis professionnels après un passage mitigé à l’ASVEL, lui qui a également porté les maillots de la JL (chez les tout petiots), de l’INSEP, du Mans, de Paris et de Strasbourg ainsi que de Valence en Espagne. Vrai relai à venir pour JDC, vrai mentor pour Bouzidi, Vacheresse devrait apprécier !

Les compétitions à venir en 2023-24 :

Championnat de France

Coupe de France

Les dates importantes de la première partie de saison :

Cholet – Roanne (première journée du championnat de France) le 16 septembre 2023

Roanne – JL Bourg (Championnat de France) le 27 janvier 2024

Roanne – Monaco (Championnat de France) le 23 avril 2024

Roanne – ASVEL (Championnat de France) le 11 mai 2024

Le calendrier complet de Roanne la saison prochaine

Source : Skweek/LNB