À quelques semaines de la reprise du Championnat de France de basket, tour d’horizon maison des 18 équipes qui s’affronteront lors de la saison 2023-24. Au menu du jour, l’ESSM Le Portel, club qui fait des “tout” avec des pas grand chose, un système qui marche… mais jusqu’à quand ?

Ah, Le Portel. Charmante station balnéaire du Nord de la France, souvent confondue avec le Col de Portel, endroit apprécié des cyclistes amateurs de pentes raides, et le Portalet, espace frontalier dédié à la vente de clopes et d’alcool à moindre coût. La saison dernière, l’ESSM a réalisé le bel exploit de se maintenir après un début de saison qui aurait pu faire croire que le club voulait lui aussi récupérer Victor Wembanyama à la Draft. D’ailleurs, sachez que cette preview a intégralement été rédigée à nouveau car une erreur de sauvegarde est survenue et que le papier original a été supprimé. Si c’est pas une preuve de notre amour pour l’ESSM ça hein.

Les résultats de la saison dernière

Championnat de France : 12è du championnat avec 15 victoires et 19 défaites

Coupe de France : 8es de finale, défaite face à Pau

Les départs :

Emmanuel Nzekwesi (Cholet)

Nadir Hifi (Paris)

Ronald Curry (Sporting Lisbonne)

Yoan Granvorka (Rouen)

Yvann Mbaya (Gries)

Rudy Demahis-Ballou (sans club)

Ryan Mikesell (Ironi Kiryat)

Terry Allen (Trévise)

Zoran Nikolic (Igokea)

Les arrivées

Ivan Février (Vichy-Clermont)

Anthony Roberts (Vitoria)

Phlandrous Fleming Jr (Vitoria)

David Diléo (Czarni Slupsk)

Digue Diawara (Quimper)

Bastien Vautier (Lille)

Brison Gresham (Petrolina AEK)

L’effectif complet (connu à ce jour) pour la saison 2023-24 :

Meneurs : Benoit Mangin, Anthony Roberts

Arrières : Phlandrous Fleming Jr, Charles-Noé Abouo

Ailiers : Cameron Valcy, Digue Diawara

Ailiers-forts : David Diléo, Ivan Février

Pivots : Brison Gresham, Bastien Vautier

Un recrutement malin pour reconstruire un effectif où seulement Benoit Mangin et Charles-Noé Abouo ont été conservés, effectué en Pro B ou à l’étranger, pour pas trop trop cher parce que le club jongle un peu avec les soucis de maille. Un recrutement qui mise sur la belle adaptation de profils en vue à l’échelon inférieur (Ivan Février en tête) ou à l’étranger. En gros, si ça passe, ça peut gagner des matchs à prix mini. Si ça passe pas… on préfère pas trop y penser en fait.

Le joueur à suivre : Anthony Roberts

Meilleur marqueur de la saison 2022/23 au Portugal, le meneur venu des États-Unis peut être une bonne pioche pour l’ESSM. Du scoring au mètre carré, et déjà le bon symbole de la santé de l’équipe. S’il marque à hauteur de ce que l’on attend de lui, c’est bien cool. Si ce n’est pas le cas, attention à la casse. Parce qu’il n’y a pas de plan B, et que derrière, c’est possiblement la Pro B.

Les compétitions à venir en 2023-24 :

Championnat de France

Coupe de France

Les dates importantes de la première partie de saison :

ESSM – ASVEL (Championnat de France), le 27 septembre

Paris – ESSM (Championnat de France), le 15 octobre

ESSM – BCM Gravelines (Championnat de France), le 21 octobre

ESSM – Monaco (Championnat de France), le 9 décembre

Source effectif : BasketEurope