Officiel, les Mets 92 de Victor Wembanyama disputeront les Playoffs du championnat de France

Ce mardi, pendant que les Mets 92 profitaient de leur break de quinze jours, une journée de Betclic Élite s’est jouée. Des équipes ont gagné, d’autres ont perdu : un jour de plus au pays du sport. Mais voilà, par un enchaînement de résultats favorables, l’équipe de Victor Wembanyama a décroché sa qualification pour les Playoffs. Débrief.

19 victoires pour seulement dix défaites, encore cinq matchs à disputer mais l’essentiel est déjà assuré : les Metropolitans 92 disputeront les Playoffs de Betclic Élite pour la quatrième année consécutive. C’est donc un pari réussi pour Vincent Collet et son groupe “osé”, mis à mal dès la première journée de championnat par un effectif de Gravelines professionnel et discipliné, qui a finalement su réagir en gommant les erreurs de jeunesse. Résultat d’une saison inespérée, cette actuelle 2e place juste derrière l’intouchable Roca Team monégasque, et devant la belle surprise Cholet Basket.

Qu’espérer de ces Playoffs ?

Le départ précipité de Tremont Waters a fait mal. Il était la première ou seconde option offensive, à débattre, et s’est embrouillé à la mi-temps du match à Monaco, le 2 avril dernier, avec son coéquipier Steeve Ho You Fat. Une embrouille poussée si loin que le club des Hauts-de-Seine a décidé « d’engager une procédure pour entendre les deux joueurs, d’ici 8 à 10 jours comme le veut la loi ». À l’origine de cette invective, un certain individualisme reproché à Tremont Waters. Individualisme vérifié sur certaines séquences, mais qui aurait pu être mieux géré compte tenu des conséquences sur la fin de saison des Mets 92 et de l’importance de l’ancien joueur des Celtics dans l’effectif de Vincent Collet. À la suite d’un accord « tripartite », Tremont Waters s’est finalement engagé avec les Gigantes de Carolina. Summum de l’inconfort : la date limite pour les arrivées hors jokers médicaux étant dépassée, Levallois ne peut même pas le remplacer.

En 2023, les Mets 92 “déplorent” un bilan tout juste à l’équilibre : huit victoires pour huit défaites, la dynamique ne colle plus avec le bulldozer de début de saison (neuf succès pour un seul revers au 2 décembre 2022). L’équipe francilienne pourrait très bien sauter dès le premier tour des Playoffs, contre une équipe rodée au fil des matchs comme Gravelines-Dunkerque (8e). Plus irrégulier, le Mans (7e) s’est toutefois payé Cholet Basket en Leaders Cup. Pas de cadeaux en perspective donc, Victor Wembanyama et ses coéquipiers n’ont plus “que” cinq matchs de saison régulière pour redresser la barre et engranger un maximum de confiance avant le début de la période la plus importante de l’année. « Ouai mais TrashTalk, Victor il s’en fiche un peu non ? ». Faux. Les Playoffs de Betclic Élite, son fusain et un vaisseau Star Wars en Lego lui tiennent sans doute plus à cœur qu’un workout devant des GM NBA. Quand les gens l’auront compris, c’est qu’ils auront compris qui est Victor Wembanyama.

Calendrier de fin de saison des Metropolitans 92

30/04/23 : Metropolitans 92 – Gravelines

07/05/23 : Metropolitans 92 – JL Bourg (Accor Arena de Bercy)

09/05/23 : JSF Nanterre – Metropolitans 92

12/05/23 : Cholet Basket – Metropolitans 92

16/05/23 : Metropolitans 92 – Paris Basket

Petit sondage du mardi soir, avez-vous eu la chance/l’opportunité de voir un match de Victor Wembanyama en vrai ? — Arthur TrashTalk (@ArthurJBaudin) April 25, 2023

La période la plus importante de l’année est bientôt là. Après une, deux ou trois joutes à l’Accor Arena de Bercy pour terminer la saison régulière devant 15 000 yeux par soir, Victor Wembanyama et les Mets 92 devront recalquer leur début de saison sur les Playoffs. La tâche est immense.