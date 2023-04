Les Celtics ont encore perdu face à Atlanta : une histoire d’arrogance ?

Ils étaient attendus en demi-finale de Conférence ce matin, mais les Celtics devront encore attendre. Après une nouvelle défaite dans les ultimes instants face à Atlanta, Boston devra aller s’imposer en Géorgie pour se qualifier. Une bien mauvaise opération à mettre sur le compte de l’arrogance ?

On aime bien les Hawks ici. Aimer, ça veut dire être honnête. Et être honnête, c’est reconnaître que les Faucons auraient mangé 4-0 dans la truffe si les Celtics avaient joué leur basket à 100%. Pourtant, la série en est à 3-2, avec un Game 6 à Atlanta pour permettre à l’équipe de Trae Young de rêver de faire chuter les finalistes de la saison dernière.

Atlanta, c’est un jeu qui a été détruit à deux reprises par les Celtics, sans qu’ils n’y mettent l’entièreté de leur basket. Au Game 1 ? Un récital, on aurait pu presque comparer la rencontre à un match de Coupe de France entre ogre de Ligue 1 et petit poucet de N2. Alors, pourquoi ne pas réitérer cette performance quatre fois et profiter d’une semaine de repos avant de se farcir les Sixers en demi-finale ? Et bien, peut-être car ces Celtics sont un poil moins concernés. Cette nuit, petit symbole : Blake Griffin a joué. Six minutes seulement, mais pour la première fois de ces Playoffs 2023. Faire rentrer un joueur sans rythme dans un match serré, n’est-ce pas une preuve que Joe Mazzulla et ses hommes n’avaient que peu d’intérêt pour cette rencontre ?

Ou alors, peut-être veulent-ils finir à Atlanta ? Non, faut pas déconner. Cette série avait tout de la série maîtrisée jusqu’à l’aube. 3-1, match à la maison et gentleman sweep pour faire sortir les Hawks d’une campagne de Playoffs avec un minimum de politesse. Pour une équipe qui ne vise rien d’autre que le titre, les signaux sont en tout cas assez mauvais. Faire preuve d’une telle nonchalance ? Bah les gars… ce n’est pas comme que vous irez jusqu’au graal, et c’est l’historique de la NBA qui parle, pas notre voix d’hexpert avec un H.

Il faudra désormais faire le boulot à Atlanta dans la nuit de jeudi à vendredi, à 2h30. Encore une fois, et comme toujours : les Celtics en ont largement les moyens… mais attention au retour de bâton !

