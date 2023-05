En s’inclinant une nouvelle fois à la maison face au Heat cette nuit, les Celtics sont dos au mur, eux qui sont menés 0-2 après deux matchs au TD Garden. Il faut remonter à 2017 pour voir Boston remporter une série suite à un tel déficit. C’était face aux Bulls de… Jimmy Butler.

Voilà au moins une chose à laquelle les supporters de Boston peuvent se raccrocher après le coup de massue de cette nuit.

Il y a six ans face à Chicago, les Celtics avaient également perdu leurs deux premiers matchs à domicile. C’était également contre une tête de série #8, qui comprenait un certain Jimmy Butler. Et Boston possédait déjà Marcus Smart, Al Horford et un très jeune Jaylen Brown (rookie) dans ses rangs. Tout ça avant de finalement retourner la série (4-2 au final) sous l’impulsion notamment du génial Isaiah Thomas, joueur calibre MVP cette année-là qui avait sorti une belle série malgré le tragique décès de sa sœur juste avant le début des Playoffs.

The last time the Celtics overcame a 2-0 deficit was in 2017 – against Jimmy Butler and the 8-seed Chicago Bulls. pic.twitter.com/3JGrhOdWQb

— Taylor Snow (@taylorcsnow) May 20, 2023

Ces quelques similitudes peuvent aujourd’hui servir de source d’inspiration pour les hommes de Joe Mazzulla. La différence avec 2017, et elle est de taille, c’est que Boston affronte une formation de Miami bien plus solide collectivement que les Bulls de l’époque. Il y a six ans, Chicago alignait une équipe construite d’une manière assez chelou, avec une triplette Rajon Rondo – Dwyane Wade – Jimmy Butler excitante sur le papier mais pas des plus complémentaires. Le premier, ancien meneur des Celtics, s’est en plus blessé en cours de série, ce qui a quelque peu plombé les Bulls. Et ces derniers étaient coachés par Fred Hoiberg, qui est à des années-lumière d’Erik Spoelstra en tant que coach.

Le Heat aujourd’hui, c’est une équipe en mission. Une équipe qui a survécu de justesse au play-in tournament avant de choquer le monde en éliminant les Bucks, meilleur bilan de régulière, au premier tour des Playoffs. Miami a ensuite montré sa supériorité sur les Knicks, et n’est désormais plus qu’à deux victoires de devenir le deuxième #8 all-time à se qualifier en Finales NBA. Enfin, avec un Jimmy Butler à ce niveau, lui qui est passé de jeune talent prometteur en 2017 à l’un des meilleurs joueurs de la planète depuis trois ans, le Heat évolue avec une confiance sans faille. Sous son impulsion, c’est toute l’équipe floridienne qui se surpasse, de Bam Adebayo à Caleb Martin en passant par les Max Strus, Gabe Vincent, Kyle Lowry ou encore Kevin Love.

Bref, la tache s’annonce compliquée pour les Celtics. On ne veut pas les enterrer, car on a déjà vu cette version-là de Boston répondre dans l’adversité, mais c’est un énorme challenge que doivent aujourd’hui relever Jayson Tatum et ses copains.