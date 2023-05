Mené de plus de dix points en première mi-temps et dans le quatrième quart-temps du Game 2 cette nuit, le Heat a (encore) réussi à renverser la vapeur pour finalement l’emporter 111-105. Les fans des Celtics blâmeront Grant Williams, mais ce n’est pas la première fois que Miami fait le coup sur ces Playoffs. Bien au contraire.

Remonter un déficit de dix points dans un match de Playoffs, c’est hard, très hard. La preuve, sur cette campagne 2023, le bilan des équipes quand elles étaient à -10 est de 21 victoires pour 62 défaites.

Le bilan du Miami Heat ? 6-2.

The Heat are 6-2 this postseason when trailing by 10+ points.

Rest of the NBA? 15-60. pic.twitter.com/9YHdKi30My

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 20, 2023

Oui, l’équipe d’Erik Spoelstra a remporté six des huit matchs où elle s’est retrouvée avec un déficit de minimum dix points à remonter.

Game 2 @ Bucks : déficit maximal de -36, défaite 138-122

déficit maximal de -36, défaite 138-122 Game 4 vs Bucks : déficit maximal de -15, victoire 119-114

déficit maximal de -15, victoire 119-114 Game 5 @ Bucks : déficit maximal de -16, victoire 128-126

déficit maximal de -16, victoire 128-126 Game 1 @ Knicks : déficit maximal de -12, victoire 108-101

déficit maximal de -12, victoire 108-101 Game 5 @ Knicks : déficit maximal de -19, défaite 112-103

déficit maximal de -19, défaite 112-103 Game 6 vs Knicks : déficit maximal de -14, victoire 96-92

déficit maximal de -14, victoire 96-92 Game 1 @ Celtics : déficit maximal de -13, victoire 123-116

déficit maximal de -13, victoire 123-116 Game 2 @ Celtics : déficit maximal de -12, victoire 111-105

S’il y a bien une stat qui symbolise la résilience et la force collective du Miami Heat, c’est celle-ci.

Peu importe l’adversité, peu importe le scénario du match, peu importe dans quelle arène se joue la rencontre, Jimmy Butler et ses copains ne lâchent jamais rien. Cela fait partie de l’ADN du Miami Heat. La Heat Culture, ce n’est pas qu’un slogan, c’est aussi et surtout un ensemble de valeurs qui permet à l’équipe floridienne de déplacer des montagnes, encore et encore. Miami a d’ailleurs mis fin cette nuit à une série de 16 défaites consécutives pour les équipes NBA ayant gagné le Game 1 d’une série de Playoffs à l’extérieur.

“Vous commencez à comprendre qu’un match dure longtemps, 48 minutes. On a dû faire face à des déficits dans les deux mi-temps, mais on a montré du courage et de la persévérance pour ne jamais lâcher, et puis on a fait des actions décisives.” – Erik Spoelstra, coach du Heat après le Game 2

Huitième de la Conférence Est au moment d’aborder les Playoffs, le Heat est aujourd’hui à seulement deux victoires d’atteindre les Finales NBA, un exploit que seuls les New York Knicks en 1999 ont réussi dans l’histoire de la Grande Ligue. Et vu la dynamique sur laquelle Miami surfe actuellement, on voit mal la bande de Jimmy laisser passer une telle opportunité.

__________

Source stats : ESPN