À quelques semaines de la reprise du Championnat de France de basket, tour d’horizon maison des 18 équipes qui s’affronteront lors de la saison 2023-24. Au menu du jour, la JSF Nanterre, qui s’apprête à laisser partir le coach le plus important de son histoire, Pascal Donnadieu. Au -delà de cette tournée d’adieu qui s’annonce sublime, attention à ne pas détourner le regard du championnat.

Pascal Donnadieu. Un entraîneur de légende. Le parcours d’une vie que Netflix paierait des millions pour adapter en trois saisons de douze épisodes. Dommage, car le scénario ne connaît que très peu de bas. L’histoire, c’est celle d’un coach qui récupère un groupe de basketteurs du dimanche dans les bas-fonds du niveau départemental, pour en faire, après quinze ans de succès ininterrompus, une équipe professionnelle qui joue la Coupe d’Europe. Une légende, qu’on vous dit. Une légende qui laissera la plaquette à la fin de la saison. Une fondation inébranlable du club qui s’en va. Et qu’il convient d’honorer en réalisant un ultime exercice de qualité sous ses ordres.

Le joueur à suivre : Juhann Begarin

Engagé par l’Équipe de France A’ pour aller se la donner contre l’Arménie à Los Angeles, Juhann Begarin est sans doute le profil qu’on regardera le plus du côté de Nanterre. D’une, parce qu’il était l’an passé un gros nom du Paris Basket, qu’il a donc quitté, et de deux car on imagine que son arrivée trois arrêts plus loin sur le RER A découle d’une grosse discussion avec Pascal Donnadieu, assistant de Vincent Collet chez les Bleus. Un profil qui a été drafté en NBA, qui peut proposer du jeu intéressant et qui sera certainement l’une des clés de la saison de Nanterre, s’il est couvé par Pascal comme on peut l’imaginer.